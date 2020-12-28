Маркетплейсы смогут получить доступ на онлайн-рынок лекарств

Минздрав России разработал изменения в правила дистанционной торговли. Новая версия документа предусматривает возможность участия агрегаторов в онлайн-торговле, доставке лекарств и отмену требования о 10 аптечных точках.

28 декабря на заседании рабочей группы по регуляторной гильотине в сфере фармацевтики состоялось обсуждение обновленных правил дистанционной торговли. Документ (есть в распоряжении «ФВ»), направленный на упрощение допуска онлайн-игроков на рынок, может быть принят до 12 января, считают участники заседания.

Изменения в правила дистанционной торговли лекарствами предполагают два основных пункта, на которых настаивали онлайн-игроки: 1) отмена требования о наличии у аптечных организаций не менее 10 мест осуществления фармдеятельности на территории РФ; 2) возможность использования сайтов-агрегаторов при осуществлении дистанционной торговли.

Особое внимание в проекте уделено участию агрегаторов в процессе дистанционной торговли лекарствами. При принятии документа аптечные организации будут вправе заключить с владельцем агрегатора договор, предусматривающий:

предоставление покупателю возможности ознакомиться с предложением аптечной организации о заключении договора купли-продажи лекарственных препаратов на сайте в сети «Интернет» или мобильном приложении, принадлежащих владельцу агрегатора;

заключение владельцем агрегатора от имени и за счет аптечной организации договора купли-продажи лекарственных препаратов с покупателем;

осуществление владельцем агрегатора доставки лекарственных препаратов самостоятельно или с привлечением иных лиц в рамках заключенного с покупателем договора купли-продажи и (или) прием владельцем агрегатора по поручению аптечной организации оплаты лекарственных препаратов.

Договор с владельцем агрегатора может быть заключен при наличии у него разрешения Росздравнадзора на право заключения договора с аптечной организацией, следует из документа. При этом владелец агрегатора вправе заключать договоры с несколькими аптечными организациями.

К получению разрешения владельца агрегатора также имеются определенные требования. Его можно получить, если:

владелец агрегатора зарегистрирован в качестве юрлица на территории РФ не менее чем один календарный год;

размер выручки по данным бухучета составляет не менее 5 млрд рублей (с учетом поступлений от других физ- и юрлиц по договорам комиссии, агентским и иным договорам);

сайт или мобильное приложение владельца агрегатора предоставляет пользователю возможность заключить договор доставки и (или) розничной купли-продажи с условием о доставке товара на территорию не менее чем 10 (десяти) субъектов Российской Федерации;

общее количество пользователей сайтов и (или) мобильных приложений владельца агрегатора составляет не менее 500 000 (пятисот тысяч) за календарный год;

базы данных, используемые владельцем агрегатора для хранения и обработки данных пользователей, находящихся на территории Российской Федерации, размещаются на территории Российской Федерации.

По информации источников «ФВ», участвовавших в обсуждении проекта, между представителями классических аптечных сетей, профильных ассоциаций и онлайн-ритейлом завязался спор, основной причиной которого стало отсутствие в документе пункта об ответственности агрегатора за осуществление онлайн-торговли. В связи с этим проект направлен на доработку.

Но, по информации участников рабочей группы, основные положения документа все же будут приняты – предположительно до 12 января.

Ранее «ФВ» писал о том, что Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила Правительству РФ собственные правила дистационной торговли, включающие в процесс доставки лекарств товарных агрегаторов. Тогда компании заявили, что существующие требования не позволяют новым игрокам зайти на рынок.

С момента принятия закона о дистанционной торговле разрешение на ее осуществление получил лишь один маркетплейс – Ozon. В случае, если обновленный свод правил будет принят, проявившие ранее интерес к рынку интернет-игроки смогут в полной мере осуществлять деятельность по онлайн-продаже лекарств.

Руслан Мавлиханов

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