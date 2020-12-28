AstraZeneca и Takeda снизили цену на лекарства на 50% ради доступа на китайский рынок

Производители лекарств, в число которых входят AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Novo Nordisk и Takeda, снизили цену на свои препараты в Китае в среднем на 50%. Это было необходимо для включения в национальную программу страхования. Без этого препараты не могут попасть на китайский рынок.

Ряд производителей лекарств из Китая, Европы и других стран снизили цены на свои препараты для китайского рынка в среднем на 50,6%, сообщает Bloomberg. В общей сложности снижение затронуло 119 медикаментов, предназначенных для лечения различных болезней, от легочных заболеваний и диабета до рака и волчанки.

Такая мера потребовалась для того, чтобы китайские правительство могло покрыть стоимость этих лекарственных средств из национального страхового фонда страны. Если препараты попадают в список страхования, они получают доступ на китайский рынок, поэтому компании стремятся включить туда медикаменты даже с большими скидками.

В этом году снижение составило на 10% меньше, чем в прошлом. Bloomberg отмечает, что это стало облегчением для производителей, чьи прибыли серьезно снизились из-за желания Китая сэкономить на расходах на здравоохранение.

Среди препаратов, попавших в список, оказалось лекарство от рака Zoladex от AstraZeneca, а также препараты GSK Benlysta и Volibris, которые направлены против волчанки и высокого кровяного давления в легких соответственно. Кроме того, туда попало лекарство от диабета от Novo Nordisk, лекарство от хронической обструктивной болезни легких от AstraZeneca и лекарство от язвенного колита от Takeda.

Туда попали препараты для лечения рака, в частности ингибиторы PD-1, от таких китайских компаний, как BeiGene, Jiangsu Hengrui Medicine и Shanghai Junshi Biosciences. Это один из приоритетов для Китая, где ежегодно появляется около 4 млн новых раковых больных. Помимо этого, в списке указаны лекарства против COVID-19, рибавирин и арбидол.

Китайским пациентам нужно будет оплатить лишь небольшую часть стоимости этих лекарств из собственного кармана, поскольку большая доля расходов будет покрыта национальным фондом медицинского страхования Китая в размере 2,44 трлн юаней (373 млрд долл.), который распространяется на 95% жителей страны. В общей сложности китайские пациенты теперь могут пользоваться государственной страховкой для оплаты 2800 лекарств. Пекину также удалось снизить цены в среднем более чем на 40% на 14 препаратов, годовые продажи которых превышают 1 млрд юаней. Новая редакция списка возмещения медицинских препаратов вступает в силу с 1 марта.

На прошлой неделе стало известно, что Takeda продает свои препараты недавно созданной китайской компании Hasten. Сумма сделки составит 322 млн долл., а соглашение поможет производителю покрыть свои долговые обязательства.

Николай Соколов

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