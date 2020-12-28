В Великобритании испытывают дающий мгновенный иммунитет от COVID-19 препарат

Британские специалисты испытывают новый препарат на основе антител, который потенциально может предотвращать заражение COVID-19. Отличительной особенностью лекарственного средства является его способность давать пациентам мгновенный иммунитет против инфекции.

В Великобритании проводят испытания препарата на основе антител, разработаный AstraZeneca и Лондонским университетским колледжем, который может предотвращать заражение COVID-19, пишет The Guardian. Лекарственное средство может обеспечить мгновенный иммунитет от коронавируса, оно предназначается в том числе для пациентов больниц и домов престарелых, чтобы сдерживать вспышки заражения.

Команда исследователей надеется, что препарат Storm Chaser сможет защищать от COVID-19 на протяжении 6–12 месяцев.

Препарат включает комбинацию антител длительного действия, известную как AZD7442, которая была разработана AstraZeneca. Вместо антител, вырабатываемых организмом для борьбы с инфекцией, AZD7442 использует моноклональные антитела, созданные в лаборатории.

В документах клинических испытаний, которые AstraZeneca зарегистрировала в США, поясняется, что компания исследует «эффективность AZD7442 для постконтактной профилактики COVID-19 у взрослых. Спайковый белок Sars-CoV-2 содержит RBD [рецептор-связывающий домен], который позволяет вирусу связываться с рецепторами на клетках человека. Нацеливаясь на эту область шипового белка, антитела могут блокировать прикрепление вируса к клеткам человека и, следовательно, должны блокировать инфекцию».

«Если мы сможем доказать, что эта терапия работает и предотвращает дальнейшее заражение людей, подвергшихся воздействию вируса, это станет интересным дополнением к арсеналу оружия, разрабатываемого для борьбы с этим ужасным вирусом», – заявила вирусолог из Лондонского университетского колледжа Доктор Кэтрин Хулихан, возглавляющая исследование.

Лекарственное средство может стать доступным уже в марте или апреле 2021 года, если будет одобрено регулирующим органом. На данный момент в исследовании участвует клиника Лондонского университетского колледжа, несколько других британских больниц и сеть из 100 центров по всему миру. В этом месяце больница Университетского колледжа стала первым центром в мире, который отобрал пациентов для рандомизированного контрольного исследования с применением плацебо.

«На сегодняшний день мы сделали инъекцию 10 участникам – сотрудникам, студентам и другим людям, которые подверглись воздействию вируса дома, в медицинских учреждениях или в студенческих общежитиях», – рассказала Хулихан.

Она добавила, что преимущество лекарства состоит в том, что оно немедленно дает пациентам антитела. В свою очередь Guardian отмечает, что вакцины от Pfizer и AstraZeneca не вырабатывают иммунитет сразу же после вакцинации.

На прошлой неделе производители вакцин AstraZeneca и BioNTech заявили, что надеются на эффективность своих вакцины против нового штамма COVID-19, обнаруженного в Великобритании. Представитель AstraZeneca сообщил, что разработанная компанией вакцина содержит в себе генетический материал спайкового белка вируса SARS-CoV-2, который не меняется в новом штамме. Соответственно, вакцина сохраняет способность защищать организм от инфекции.

Николай Соколов

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