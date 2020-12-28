В России не будут испытывать комбинацию «Спутника V» и вакцины AstraZeneca

Россия будет использовать вакцину «Спутник V» в изначальном виде, без компонента препарата британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Об этом сообщил директор Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире программы «Вести недели» с Дмитрием Киселевым на телеканале «Россия-1». Как сообщалось в конце ноября, разработчики «Спутника V» предложили комбинировать ее с вакциной британской компании AstraZeneca для повышения эффективности. Текущая полная схема вакцины AstraZeneca показала эффективность в 62%.

«Россия в настоящий момент будет использовать препарат «Спутник V» в классическом варианте, в котором он существует», – сказал он (цитата по ТАСС). 11 декабря AstraZeneca объявила о начале программы клинических исследований по оценке безопасности и иммуногенности комбинированного применения вакцины AZD1222 и вакцины «Спутник V». Исследование проводится в сотрудничестве с Центром Гамалеи, РФПИ и «Р-Фарм». 21 декабря компании подписали меморандум о сотрудничестве в области разработки вакцины против коронавируса.

Также, по словам Гинцбурга, необходимо убедить россиян в важности вакцинации от коронавируса.

«Еще одна проблема заключается в том, чтобы население понимало, что единственный способ уберечься от этой заразы – это провакцинироваться. А все разговоры, что «меня это не затронет» или «я переболею в легкой форме и приобрету иммунитет» просто научно необоснованы», – сказал он.

Как сообщалось ранее, Минздрав внес изменения в инструкцию по медицинскому применению вакцины «Спутник V», и теперь она может применяться для людей старше 60. Граждане этой возрастной категории смогут участвовать в масштабной прививочной кампании.

Фото: Олег Кирюшкин

Елена Сидорова

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