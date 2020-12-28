Роспатент аннулировал патент Ахапкиных на фонтурацетам

«Фармстандарт» летом подал возражение против выдачи патента на препарат фонтурацетам, который принадлежит Валентине и Роману Ахапкиным. В результате Роспатент признал его полностью недействительным. Ранее препарат под брендом «Фенотропил» выпускала компания «Валента Фарм», но с 2017 года она прекратила сотрудничество с Ахапкиными. Теперь компания пытается добиться прекращения охраны товарных знаков на препарат.

Федеральная служба по интеллектуальной cобственности признала полностью недействительным патент Валентины и Романы Ахапкиных, который защищает препарат фонтурацетам. Роспатент удовлетворил возражение, которое подала компания ОАО «Фармстандарт-Лексредства» в июне этого года.

Речь идет о патенте № 2480214 на группу изобретений «Состав, обладающий модуляторной активностью с соразмерным влиянием, фармацевтическая субстанция (варианты), применение фармацевтической субстанции, фармацевтическая и парафармацевтическая композиция (варианты), способ получения фармацевтических составов». Роспатент, в частности признал, что часть объектов по независимым пунктам патента не соответствуют условию патентоспособности «изобретательский уровень».

История «Фенотропила»

Фонтурацетам под торговым наименованием «Фенотропил» выпускала «Валента Фармацевтика» («Валента Фарм»). Компания производила препарат в рамках лицензионных договоров на патенты и товарные знаки, включая товарный знак Фенотропил®. Сотрудничество «Валента Фарм» с Ахапкиными началось в 2002 году, завершилось в апреле 2017 года. Компания уточняла, что лицензионные договоры на товарные знаки и соответствующие патенты были расторгнуты по инициативе правообладателей.

Как свидетельствуют данные аналитической компании AlphaRM, продажи «Фенотропила» производства «Валента Фарм» в 2017 году составили более 1 млрд руб. С 2018 года «Валента Фарм» начала выпуск фонтурацетама под брендом «Нанотропил ново». Его продажи тогда составили 11, тыс. руб., а в 2019 году увеличились до 68,6 тыс. руб. В рознице препарат появился только в 2020 году, по итогам 11 месяцев было продано препаратов на сумму более 100 тыс. руб.

В октябре этого года «Валента Фарма» также обратилась в Суд по интеллектуальным правам с требованием о досрочном прекращении правовой охраны семи товарных знаков, которые касаются «Фенотропила». Всеми этими товарными знаками владеет Роман Ахапкин. Согласно статье 1486 Гражданского кодекса, правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно, если он не будет использоваться в течение трех лет.

Заседание по делу назначено на 20 января 2021 года.

Фонтурацетам — ноотропный препарат, который применяют в том числе при заболеваниях ЦНС и нарушениях обменных процессов в головном мозге, алкоголизме.

В пресс-службе «Валента Фармацевтика» отказались дать комментарии по этому делу до вынесения окончательного судебного решения.

Согласно информации Государственного реестра лекарственных средств, «Фармстандарт» зарегистрировал фонтурацетам под названием «Актитропил» в июне 2020 года. К тому же регистрационным удостоверением на препарат под брендом «Слим стори проф» с 2016 года владеет израильская компания Teva. При этом, по данным AlphaRM, препарат в России пока не продавался.

Маргарита Грошева

Елена Калиновская

pharmvestnik