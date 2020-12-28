Брокерская компания «Регион» предоставила заем дочерней компании ПАО «Аптечная сеть «36,6»

ООО «Аптека-А.в.е» (входит в группу «36,6») выписало брокерской компании «Регион» 14 векселей. Общая сумма – 6,5 млрд руб.

Совет директоров ПАО «Аптечная сеть «36,6» 25 декабря одобрил сделку между дочерней компанией сети ООО «Аптека-А.в.е» и брокерской компанией «Регион». Сделка касается выдачи ООО «Аптека-А.в.е» 14 векселей на сумму 6,5 млрд руб.

Договор о выдаче векселей оформлен в октябре 2020 года, для каждого из векселей установлена ставка в размере ставки Центробанка плюс 4% годовых. Средства должны быть возвращены через год – в октябре 2021 года.

Также в октябре 2020 года брокерская компания «Регион» получила 18 векселей ООО «Гуд дистрибьюшн партнерс» на общую сумму 9,5 млрд руб. Стоимость использования средств такая же: ставка ЦБ плюс 4% годовых, но срок платежей по векселям наступит не ранее октября 2023 года.

Брокерская компания «Регион» входит в инвестиционную группу «Регион», основной владелец которой Сергей Судариков. В 2020 году он стал инвестором концерна «Россиум», которому принадлежит 56,07% акций Московского кредитного банка. МКБ в свою очередь до 18 декабря 2020 года владел 19,65% акций ПАО «Аптечная сеть «36,6». Сейчас доля банка в аптечной сети не известна, так как в декабре сеть «36,6» разместила более 990 млн дополнительных акций.

Также совет директоров одобрил ряд совершенных ранее сделок. Как сообщал «ФВ», банк «Открытие» выдал гарантии семи компаниям, аффилированным с ПАО «Аптечная сеть «36,6», с общим лимитом в 3 млрд руб. «Альфа-Банк» предоставил гарантии четырем компаниям группы на сумму 7,5 млрд руб. Получателями гарантий банка «Открытие» стали: ООО «Аптека 36,6», ООО «Аптека 36,6+», ООО «Аптека-А.в.е», ООО «Аптека-А.в.е-1», ООО «Джи Ди Пи», ООО «Джи Ди Пи+» и ООО «Омега-Фарм».

Елена Калиновская

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