Forbes опубликовал список фармацевтов-миллиардеров 2020 года

Журнал Forbes опубликовал список из 50 человек, заработавших в этом году более миллиарда долларов на фоне пандемии COVID-19. В него вошли профессора, ученые, врачи и предприниматели в сфере здравоохранения. В первую тройку вошли владельцы компаний BioNTech, Moderna и Kangtai, производящих вакцины от коронавируса.

С того момента, когда в китайском городе Ухань был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом, прошел целый год. За этот период COVID-19 успел унести жизни более 1,7 млн человек. Для борьбы с заболеванием были разработаны вакцины и перспективные препараты моноклональных антител. На фоне пандемии в 2020 году появилось много миллиардеров, состояние которых столь резко увеличилось благодаря притоку инвесторов в компании, занимающиеся разработкой вакцин, лекарственных средств, медицинского оборудования и т.д.

Всего в 2020 году было зарегистрировано 50 новых миллиардеров в сфере здравоохранения. В TOP10 списка Forbes вошли:

1. Генеральный директор немецкой биотехнологической компании BioNTech Угур Шахин (4,2 млрд долл.). Врач турецкого происхождения основал BioNTech в немецком городе Майнц в 2008 году вместе со своей женой Озлем Тюреци, которая занимает должность главного медицинского специалиста в компании. Ему принадлежит около 17% акций фирмы. Акции BioNTech выросли в цене на 160% с января на фоне разработки вакцины от COVID-19 при сотрудничестве с американским фармацевтическим производителем Pfizer. Вакцина, доказавшая свою 95%-ную эффективность в ходе исследований, стала первой получившей разрешение на применение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Ранее Шахин и Тюреци в 2001 году создали биофармацевтическую компанию Ganymed Pharmaceuticals, которую продали в 2016 году за 460 млн долларов японской Astellas Pharma.

2. Генеральный директор американской фармацевтической компании Moderna Стефан Бансель (4,1 млрд долл.). Родившийся во Франции Бансель стал генеральным директором Moderna в 2011 году после того, как ушел с должности генерального директора французского производителя лабораторного оборудования BioMérieux. Ему принадлежит около 6% акций Moderna, цена которых выросла более чем на 550% с начала этого года. 18 декабря вакцина от COVID-19 компании получила одобрение от американского регулятора после того, как были представлены данные о ее 95%-ной эффективности.

3. Владелица 24% акций одного из ведущих китайских производителей вакцин Shenzhen Kangtai Biological Products Юань Липин (4,1 млрд долл.). Акции достались имеющей канадское гражданство Юань после развода с председателем правления компании Ду Вэйминем. Расторжение брака сделало Юань самой богатой женщиной в Канаде. Акции Kangtai выросли в цене на 90% с начала 2020 года. Эта компания является эксклюзивным производителем вакцины от COVID-19, разработанной AstraZeneca и Оксфордским университетом, с контрактом на производство 200 млн доз. Однако история китайской компании омрачена одним инцидентом: в 2013 году созданная ею вакцина от гепатита B стала причиной смерти 17 новорожденных детей. Расследование ни к чему не привело, а авторов статей, в которых высказывалась критика в отношении компании, заставили отозвать свои работы.

4. Председатель производящей медицинские изделия компании Contec Medical Systems Ху Кун (3,9 млрд долл.). В августе он сделал компанию публичной на Шэньчжэньской фондовой бирже. Ему принадлежит почти половина акций компании, которые выросли в цене на 150% с момента их публичного размещения на международном рынке. Более 70% доходов Contec получает от продажи своей продукции за рубеж.

5. Генеральный директор и соучредитель канадской биотехнологической фирмы AbCellera Карл Хансен (2,9 млрд долл.). Компания использует искусственный интеллект и машинное обучение для разработки наиболее перспективных методов лечения на основе антител. До 2019 года Хансен преподавал в Университете Британской Колумбии, параллельно занимаясь делами компании. Акции компании возросли после того, как правительство США закупило 300 тыс. доз бамланивимаба, моноклонального антитела, произведенного AbCellera при партнерстве с фармацевтической фирмой Eli Lilly. Препарат получил разрешение на применение от FDA в ноябре.

6. Иммунолог и профессор биохимии и молекулярной фармакологии Гарвардского университета Тимоти Спрингер (2 млрд долл.). Спрингер был одним из основателей Moderna в 2010 году, вложив около 5 млн долл. в молодую компанию. Десять лет спустя 3,5% акций, которые ему принадлежат, стоят около 1,6 млрд долл. Американский миллиардер также активно инвестирует в биотехнологии, имея небольшие пакеты акций в публичных фирмах Scholar Rock и Morphic Therapic, основой для создания которых послужили исследования, проводившихся Спрингером совместно с аспирантами в Гарвардском университете.

7. Глава фирмы Stevanato Group Серджио Стеванато (1,8 млрд долл.). Stevanato Group – это второй самый крупный в мире производитель стеклянных ампул для более чем сорока вакцин от COVID-19. Основанная на окраине Венеции в 1949 году компания находится под управлением сыновей Серджио, Франко и Марко, которые занимают должности генерального директора и вице-президента соответственно. Компания стоимостью 700 млн долл. также является крупнейшим в мире производителем шприц-ручек для введения инсулина и производит машины, изготавливающие, стерилизующие и упаковывающие миллиарды ампул, шприцев и других стеклянных изделий.

8. Один из основателей компании Moderna Роберт Лангер (1,5 млрд долл.). Его состояние представляет из себя 3% акций компании Moderna. Известный как «Эдисон в области медицины» за свои новаторские работы в области биомедицинской инженерии американец преподает химическую инженерию в Массачусетском технологическом институте. Кроме того, он владеет небольшими холдингами в публичных биотехнологических стартапах SQZ Biotechnologies и Frequency Therapeutics, основанных аспирантами из его лаборатории.

9. Основатель компании Ipca Labs Премчанд Годха (1,4 млрд долл.). Годха начинал как дипломированный бухгалтер, прежде чем войти в фармацевтический сектор в 1975 году, когда он приобрел мумбайскую фармацевтическую компанию в партнерстве с семьей суперзвезды Болливуда Амитабха Баччана. Акции фирмы, производящей дженерики и фармацевтические ингредиенты, в этом году выросли в цене вдвое, отчасти из-за увеличения продаж противомалярийного препарата гидроксихлорохина, который преподносился общественности в начале пандемии в качестве лекарственного средства от COVID-19. Впоследствии Всемирная организация здравоохранения опровергла эффективность препарата, заявив, что он практически не снизил показатели смертности среди пациентов, имеющих заболевание.

10. Генеральный директор и основатель компании Medpace Август Троендл (1,3 млрд долл.). Компания выполняет заказы различного рода (в том числе проведение тестов на COVID-19) и организует клинические испытания для фармацевтических фирм, разрабатывающих лекарственные средства и медицинское оборудование. В начале своего профессионального пути квалифицированный врач Троендл работал над клиническими разработками в швейцарской фармацевтической компании Novartis, а также в качестве специалиста по медицинским анализам в FDA. Сегодня он владеет около 21% акций Medpace, благодаря которым он вошел в клуб миллиардеров в этом году.

Фото: biontech.de

Владимир Заболотских

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