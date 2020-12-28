Правительство запретило приобретать импортные медицинские маски в рамках госзакупок

Правительство запретило госзакупки импортных медицинских масок, произведенных за пределами стран ЕАЭС, до 31 декабря 2021 года. Таким образом Минпромторг пытается защитить отечественных производителей, которые на фоне ажиотажного спроса произвели слишком много защитных средств.

До конца будущего года медицинские маски не смогут быть предметом одного контракта или одного лота вместе с другими отдельными видами промышленных товаров. Соответствующие изменения внесены в Постановление Правительства РФ № 719, определяющее страну происхождения товара.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Маска может считаться изготовленной на территории России, если процентная доля иностранных материалов в стоимости производства не будет превышать 30%, а общее число производственных операций на отечественном заводе будет оцениваться не меньше 25 баллов. При этом изготовление сырья, защитной части, носового фиксатора или резиновой фиксации оценивается в 10 баллов (по каждой позиции), а закрепление фиксатора для носа или резинок для головы – по 5 баллов.

Запретить импортировать медицинские маски в рамках госзаказа Минпромторг предложил в ноябре 2020 года. Как говорилось в пояснительной записке, ‎объем производства масок в России с начала марта 2020 года вырос в 20 раз и составляет около 21 млн штук в сутки при расчетной потребности госучреждений в 10,8 млн в сутки. Общая сумма остатков на складах составляет около 141 млн штук, а некоторые предприятия вынуждены прекратить производство в связи с отсутствием спроса. При этом в Россию продолжает поступать огромное количество медицинских масок из-за рубежа, в первую очередь из стран Юго-Восточной Азии.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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