Минздрав прокомментировал уход препаратов Teva с российского рынка

Минздрав России не видит опасности в прекращении поставок нескольких лекарственных средств компании Teva на отечественный рынок. Только один из восьми препаратов из списка не имеет аналогов, и по нему ведется работа по перерегистрации цены.

Министерство здравоохранения прокомментировало предупреждение российского подразделения компании Teva о прекращении поставок в Россию восьми препаратов. По сведениям Росздравнадзора, риск возникновения дефектуры есть только по «Купренилу» (для лечения болезни Вильсона – Коновалова), тогда как остальные наименования представлены на рынке несколькими производителями, говорится в заявлении Минздрава, поступившем в редакцию «ФВ».

О решении Teva стало известно 22 декабря. Компания официально его не комментировала, но пояснила, что поставки «Купренила» в Россию останавливаются из-за их экономической нецелесообразности в силу «невозможности перерегистрировать предельную отпускную цену в связи с существенным повышением себестоимости производства».

Как утверждает Минздрав, по сведениям автоматизированной информационной системы Росздравнадзора, которая содержит данные госзакупок лекарств, выпуск в гражданский оборот лекарственного препарата под торговым наименованием «Купренил» в 2020 году составил 18,5 тыс. упаковок. Последняя поставка была в ноябре 2020 года. Документы и сведения в отношении указанного лекарственного препарата направлены в ФАС России в целях проведения экономического анализа (письмо Минздрава России № 20-4/1680 от 17.12.2020). После перерегистрации цены компания готова возобновить поставки.

По остальным упомянутым в пресс-релизе препаратам риска возникновения дефектуры (дефицита) на рынке не выявлено в связи с тем, что на рынке присутствуют аналоги других производителей, заявляет Минздрав. В частности, «Финлепсин®» (МНН карбамазепин) можно заменить 18 лекарственными средствами других производителей, «Риссет®» (МНН рисперидон) — 28-ю, «Метотрексат-Тева» (МНН метотрексат) — 19-ю, «Леводопа/Бенсеразид-Тева» (МНН леводопа+бенсеразид) — 7-ю.

При этом ведомство не комментирует то обстоятельство, что «Метотрексат-Тева» – единственный препарат с дозировкой 25 мг на мл.

«С точки зрения действующего законодательства, препятствия (в том числе ценовые) для обращения на фармацевтическом рынке указанных препаратов в России отсутствуют, — уверены в Минздраве. — Дополнительно информируем, что для пациентов возможна замена лекарственного средства по согласованию с лечащим врачом. Назначение препаратов по конкретному торговому наименованию возможно по решению врачебной комиссии».

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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