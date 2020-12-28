ФРП расширяет список отраслей для программы «Приоритетные проекты»

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности (ФРП) принял решение расширить периметр программы «Приоритетные проекты», включив в него почти все классы ОКВЭД раздела С «Обрабатывающая промышленность». Исключение составили производители табачных изделий, кокса, нефтепродуктов, ядерного топлива, предприятия пищевой промышленности, а также полиграфический бизнес.

«Расширение списка отраслей для программы «Приоритетные проекты» даст возможность широкому кругу промышленных предприятий получить льготные займы от 500 млн до 2 млрд рублей сроком до 7 лет под 1% или 3% годовых в зависимости от вида обеспечения. Фактически мы уравняли условия программы «Приоритетные проекты» и самой востребованной флагманской программы Фонда «Проекты развития». Отличие только в одном дополнительном требовании: продукция проекта должна входить в отраслевые планы импортозамещения», — отметил министр промышленности и торговли Российской Федерации, председатель Наблюдательного совета ФРП Денис Мантуров.

Ранее займы по программе «Приоритетные проекты» могли получить только компании, выпускающие продукцию для производства сжиженного природного газа и шельфовых проектов, производители турбин большой мощности и бурового оборудования. В июле 2020 года в целях борьбы с коронавирусом ее действие было распространено и на производителей нетканых материалов, резиновых перчаток и оборудования для выпуска средств индивидуальной защиты.

«Мы видим, что реализация масштабных импортозамещающих промышленных проектов зачастую требует больший объем финансирования, чем предусматривают базовые программы ФРП. Например, максимальная сумма займа по наиболее популярной программе Фонда «Проекты развития» составляет 500 млн рублей, что не всегда достаточно для реализации крупных проектов по импортозамещению. Теперь у предприятий появилась дополнительная возможность привлекать с нашей помощью льготные займы на суммы до 2 млрд рублей», — подчеркнул министр.

gmpnews