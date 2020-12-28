В декабре и январе в регионы России поступит более 1 млн доз вакцины от COVID-19

Более 1 млн доз вакцины от коронавируса поступит в регионы для массовой вакцинации в декабре и январе, что в 2,1 раза больше, чем ожидалось, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Мы уже сейчас видим, что наши возможности с точки зрения организации производства вакцин и выпуска в гражданский оборот за декабрь существенно возросли. С учетом сегодняшнего дня мы выпустим в гражданский оборот более 1 млн доз вакцины, которая будет доступна в декабре, доступна в январе», — сказала Голикова на брифинге 28 декабря.

Она уточнила, что «это в 2,1 раза больше, чем мы предполагали, когда запускали масштабную вакцинацию».

Голикова отметила, что в будущем производство вакцин может быть увеличено «и в последующие месяцы в большем объеме, чем это было ранее предусмотрено по планам».

Вице-премьер напомнила, что масштабная вакцинация началась во всех регионах страны, первыми вакцинироваться могут приоритетные категории – медработники, работники социальных учреждений и учителя.

14 декабря министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко также сообщал, что партии вакцин от коронавируса «Спутник V» для масштабной вакцинации поступили во все российские субъекты.

gmpnews