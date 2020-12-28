Резидента «Сколково» поддержит компания «Новартис»

Компания AIMED, резидент Кластера биомедицинских технологий Фонда “Сколково”, заключила годовой контракт с «Новартис». Глобальная фармацевтическая компания поддержит социально-ориентированное решение «Про родинки», которое позволяет выявлять злокачественные новообразования кожи, такие как меланома, с помощью обычного смартфона и технологий искусственного интеллекта.

Применение инновационных решений на основе многофакторных нейронных сетей позволило добиться точности выявления злокачественных новообразований на уровне ведущих онкодерматологов. Технология разработана и апробирована совместно с Приволжским исследовательским медицинским университетом Минздрава России, одним из ведущих центров по онкологии кожи в нашей стране. Приложение для смартфонов на платформах Android и iOS распространяется бесплатно.

Алексей Бурдаков, сооснователь и технический директор AIMED: «Простота и доступность решения по самостоятельной проверке здоровья кожи впервые делает возможным проведение революционно-массового скрининга населения с целью раннего выявления злокачественных новообразований кожи. В 2021 году при поддержке компании “Новартис” и Министерства здравоохранения Нижегородской области в рамках программы “Регион без меланомы” мы планируем провести массовый скрининг населения. Наше решение позволяет снизить нагрузку на онкодерматологов и сделать их работу более эффективной в рамках очных приемов или при использовании средств телемедицины».

Екатерина Островская, медицинский директор «Новартис Онкология»: «В “Новартис” мы много работаем над тем, чтобы сделать путь к ранней и эффективной диагностике меланомы проще и удобнее и видим большой потенциал в партнерстве с платформами, которые позволяют эту задачу достичь. Ведь если врачу удается определить опасное заболевание в самом начале, это позитивно влияет и на результат последующей терапии. Сейчас мы все большую часть своей жизни проводим онлайн, но это не должно мешать своевременной заботе о своем здоровье. Проект по дистанционной диагностике “Про родинки” дает пользователям возможность сделать первый шаг к более ответственному отношению к себе, просто проверив родинки с помощью смартфона и в случае подозрительных признаков обратиться к врачу».

Камила Зарубина, директор по акселерации Кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково»: «Своевременная диагностика рака кожи за последние 10 лет выросла с 71% до 82%, что помогает достичь высокой эффективности в лечении пациентов с меланомой или базальноклеточным раком кожи. Примерно 90% пациентов из тех, кто был своевременно диагностирован и прошел лечение на ранних стадиях (менее 2 см, без прорастания в подлежащие ткани), живут более 5 лет, что равноценно излечению в данной нозологии. Сотрудничество стартапа AIMED с глобальной фармацевтической компанией “Новартис” и Министерством здравоохранения Нижегородской области выводит проект на новый уровень. Кластер биомедицинских технологий Фонда “Сколково” поддерживает разработки, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний. В этой связи мы очень рады успеху нашего участника, который разработал приложение на основе технологий искусственного интеллекта по диагностике меланомы и базальноклеточного рака кожи. Надеемся, что проект успешно и оперативно пройдет все этапы, необходимые для внедрения этой разработки в реальную клиническую практику».

gmpnews