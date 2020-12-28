«Промомед» планирует возобновить экспорт «Арепливира» во втором квартале 2021 года

Генеральный директор компании Андрей Младенцев отметил, что заявки на препарат поступают от многих стран

Компания «Промомед» планирует возобновить во втором квартале 2021 года экспорт отечественного препарата от коронавируса «Арепливир». Об этом рассказал ТАСС в субботу генеральный директор компании Андрей Младенцев.

«Арепливир», который является отечественным аналогом японского препарата «Фавипиравир», был одобрен для применения Минздравом России в конце июня. Препарат производится на мощностях предприятия «Биохимик» в Мордовии.

«Ранее мы действительно приостановили поставки препарата на экспорт. Купить препарат в аптеках в розницу сейчас тоже фактически невозможно, весь объем «Арепливира», который мы производим, идет на обеспечение регионов по заявкам министерств здравоохранения субъектов. После того, как спрос и предложение выровняются, в первую очередь мы будем заполнять коммерческие каналы лекарственного обеспечения по России, направим препарат в аптеки. Возобновить поставки на экспорт будем готовы ориентировочно во втором квартале 2021 года», — сказал Младенцев.

Он уточнил, что заявки поступают от многих стран. «В перечне интересантов — почти все страны, начиная от Бангладеш и заканчивая Чили и Перу. В этом списке нет только США, Канады, Китая и Индии», — отметил Младенцев, добавив, что заявки от других стран существенно дороже, при этом компания планирует в первую очередь обеспечить население России препаратом.

Ранее глава «Промомеда» сообщал ТАСС, что «Арепливир» помогает пациенту справиться с болезнью на ранней стадии и избежать тяжелых последствий. В основе препарата — действующее вещество фавипиравир, блокирующее размножение вируса в клетке человека и тем самым препятствующее распространению инфекции в организме. Согласно результатам клинических исследований, препарат обладает низкой токсической нагрузкой, 80% людей выздоравливают на монотерапии, без сопутствующих лекарственных средств.

Завод медицинских препаратов «Биохимик» был построен в Саранске 60 лет назад для производства антибиотиков. Предприятие и сейчас выпускает антибиотики, в частности, и те, которые вошли во временные предписания Минздрава для борьбы с коронавирусной инфекцией.

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