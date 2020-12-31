В США разрабатывают вакцину от COVID-19 в форме назального спрея

Специалисты из американского Университета штата Айова разрабатывают вакцину на основе наночастиц, которую можно будет вводить пациентам без использования шприца. Кроме того, препарат будет приниматься одной дозой и не потребует охлаждения.

Исследователи из Института нановакцин при Университете штата Айова (ISU) разрабатывают вакцину от коронавируса в форме назального спрея, сообщает портал BioSpace. Препарат содержит вирусные белки в наночастицах. Размер частиц составляет примерно 300 нанометров (миллиардных долей метра), они сконструированы из биоразлагаемых полимеров. Из таких частиц и будет состоять спрей.

Также вакцина вводится за одну дозу и не требует охлаждения, в отличие от своих двухдозовых аналогов от Pfizer и Moderna, которые должны храниться при -70 °C и -20 °C соответственно, а также требуют специальных условий для перевозки. Институт получил 2 млн долл. федерального финансирования и работает над вакциной в сотрудничестве с другими глобальными организациями.

«Мы надеемся, что клинические испытания начнутся где-то в течение следующих 12 месяцев, а как только эти клинические испытания будут завершены, мы сможем получить продукт», — считает директор Института нановакцин Баладжи Нарасимхан. Специалисты думают, что в лучшем случае вакцина станет доступна в течение 18 месяцев.

Различные производители используют разные подходы к созданию вакцин. К примеру, компания Novavax, получившая поддержку в рамках программы Правительства США «Операция Warp Speed», разрабатывает вакцину на белковой основе. Она построена на целом спайковом белке SARS-CoV-2 с адъювантом — компонентом вакцины, предназначенным для стимуляции иммунной системы. 16 декабря Novavax подписала с правительством Новой Зеландии соглашение о предварительной закупке 10,7 млн доз вакцины NVX-COV2373. Препарат проходит III фазу испытаний в Великобритании.

В начале недели стало известно, что исследователи из Великобритании испытывают препарат, который потенциально может обеспечить мгновенный иммунитет против COVID-19. В его основе лежит комбинация антитела длительного действия, известная как AZD7442, которая была разработана британской AstraZeneca.

Николай Соколов

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