Ноотропный препарат компании «Рафарма» вошел в ТОП-3 в номинации премии Russian Pharma Awards

Каждый год проходит торжественное награждение победителей премии в области фармации Russian Pharma Awards. Ее победителей выбирают врачи, голосование проходит среди участников профессиональной социальной сети русскоязычных врачей «Доктор на работе».

В 2020 году к голосованию было приглашено более 430 тысяч практикующих врачей, которые выбирали победителей в 20 номинациях, основываясь на своих знаниях и клиническом опыте. На их мнении основывается выбор членов жюри Russian Pharma Awards. По данным опроса членов сообщества «Доктор на работе», 53,9% врачей при назначении отдают предпочтение брендам-победителям премии, а 57,3% уверены, что любое призовое место премии – показатель признания врачебного сообщества и учитывают это при назначении лекарственного средства пациентам.

Церемония X юбилейного Russian Pharma Awards-2020 состоялась в декабре. Были определены победители в каждой из 20 номинаций. Брендами-победителями стали как зарубежные, так и отечественные препараты. Так, в ТОП-3 ноотропов для улучшения мозгового кровообращения вошел российский препарат производства «Рафарма» с МНН «Аминофенилмасляная кислота».

Этот рецептурный препарат, согласно инструкции по применению1 может назначаться при астенических, тревожно-невротических состояниях, бессоннице, кинетозах и ряде других заболеваний у взрослых и детей старше 3 лет.

1. http://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=a39123e7-9988-4b97-ab3c-4a3e9e939ca2&t=​.

Источник: «Сотекс»

pharmvestnik