Pfizer заключила договор с производителем препаратов от рака на 4,2 млрд долларов

Компания Pfizer заключила соглашение с Myovant Sciences, которая специализируется на женских болезнях и лечении рака простаты. Сумма сделки составила 4,2 млрд долл., она будет направлена на разработку и коммерциализацию лекарственного средства relugolix.

Pfizer заключила соглашение с Myovant Sciences на совместную разработку и продажу препарата relugolix под торговой маркой Orgovyx для лечения запущенного рака простаты в США и Канаде. Препарат будет использоваться в сочетании с эстрадиолом и норэтиндрона ацетатом для лечения женских болезней. Сумма сделки составила 4,2 млрд долл., сообщает портал BioSpace. Компании начнут совместное продвижение Orgovyx для лечения рака простаты в начале 2021 года. Они разделят прибыль и некоторые расходы на Orgovyx и на комбинации других лекарственных средств с relugolix. Myovant будет заниматься регуляторными взаимодействиями и поставками лекарств, а также руководить разработкой таких комбинаций.

Pfizer заплатит Myovant до 4,2 млрд долл., включая предоплату в размере 650 млн долл. и 200 млн долл. на регуляторные процессы. До 2,5 млрд долл. будет выплачено за будущие продажи препарата. Если Pfizer решит воспользоваться этими препаратами за пределами США и Канады, она выплатит Myovant еще 50 млн долл. и роялти с продаж. После заключения сделки акции Myovant Sciences выросли на 27%, пишет издание MarketWatch.

«Мы очень рады сотрудничать с Pfizer, чтобы полностью раскрыть потенциал Orgovyx при распространенном раке простаты и комбинированной терапии с relugolix при миоме матки и эндометриозе, продвигая нашу миссию по пересмотру методов лечения женщин и мужчин», — заявила главный исполнительный директор Myovant Линн Сили.

22 декабря FDA одобрило Orgovyx для лечения распространенного рака простаты. Решение было вынесено на основании данных III фазы испытаний, в котором Orgovyx сравнивался с инъекционным препаратом Lupron от AbbVie. Эти два препарата действуют по-разному. Orgovyx блокирует производство гипофизом гормонов, которые сигнализируют о количестве выработки тестостерона в организме. Lupron компании AbbVie, который вводится раз в три месяца, стимулирует активную выработку гормонов в организме, что приводит к временному прекращению выработки тестостерона. В ходе испытания Orgovyx подавлял тестостерон до уровня кастрации у 96,7% участников по сравнению с 88,8% в группе Lupron.

Цена Orgovyx составляет 2313 долл. за бутылку, рассчитанную на 30 дней. Lupron вводится в форме инъекции один раз в месяц или один раз в три месяца, цена за одну инъекцию в среднем составляет около 8 687 долл.

В середине декабря стало известно, что AstraZeneca заключила крупнейшую в истории сделку в области иммунологии. Она приобрела американскую компанию Alexion Pharmaceuticals, которая известна как производитель лекарственных средств для лечения сложных и редких заболеваний, за 39 млрд долл.

Николай Соколов

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