EMA считает «маловероятным» одобрение вакцины против COVID-19 от AstraZeneca в ближайшее время

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не сможет одобрить вакцину от COVID-19 от британской AstraZeneca и Оксфордского университета в январе 2021 года. По словам представителя EMA, AstraZeneca даже не подала заявку европейскому регулятору, и он практически ничего не знает о препарате.

Вакцина от коронавируса, разработанная компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, не будет одобрена в Евросоюзе в январе 2021 года. Такое предположение сделал заместитель исполнительного директора EMA Ноэль Ватион в интервью бельгийской газете Het Nieuwsblad.

«Они еще даже не подавали нам заявку», — заявил Ватион. По его словам, европейские регуляторы получили лишь часть информации о вакцине. Этого «даже недостаточно, чтобы получить условную маркетинговую лицензию… Нам нужны дополнительные данные о качестве вакцины. А после этого компания должна подать официальную заявку», — добавил он.

По словам Ватиона, это делает «маловероятным» то, что одобрение может быть выдано в следующем месяце.

В то же время министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что он представил полный пакет данных о вакцине британскому регулирующему органу в области лекарственных средств (MHRA), передает Reuters.

«Я рад сообщить вам, что полный пакет данных по оксфордской вакцине AstraZeneca, разработанной здесь, в Великобритании, представлен в MHRA для утверждения. Это следующий шаг к решению о развертывании производства вакцины, в том числе в Великобритании», — сказал он.

На прошлой неделе производители вакцин AstraZeneca и BioNTech заявили о том, что надеются на эффективность своих вакцин против нового высококонтагиозного штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании. Представитель AstraZeneca сообщил, что разработанная компанией вакцина содержит в себе генетический материал спайкового белка вируса SARS-CoV-2, который не меняется в новом штамме. Соответственно, вакцина сохраняет способность защищать организм от инфекции.

Николай Соколов

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