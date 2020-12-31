Гинцбург заявил о создании двух новых препаратов от COVID-19 до конца 2021 года

В Центре им. Гамалеи работают над двумя «принципиально новыми» препаратами против коронавирусной инфекции. Ученые рассчитывают завершить клинические испытания к концу 2021 года.

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России занимается разработкой двух препаратов против коронавирусной инфекции. Один из них на основе моноклональных антител — аналог препарата, которым лечился президент США Дональд Трамп, — может появиться в России к середине 2021 года, заявил 28 декабря директор центра Александр Гинцбург в интервью телеканалу «Россия-24».

«Сейчас мы работаем над этими двумя препаратами, принципиально новыми, один из которых, я надеюсь, в конце и, может быть, даже если постараемся, в середине следующего года, должен увидеть свет. Это моноклональные антитела. Другой препарат — фтортиазинон, который направлен на преодоление антибиотикорезистентности. Я тоже надеюсь, что к концу следующего года мы сможем завершить уже даже расширенную стадию клинических испытаний», — сказал он (цитата по ТАСС).

Гинцбург добавил, что при удачных результатах можно будет перейти к более расширенному использованию этого препарата.

Как сообщал ранее лечащий врач Трампа Шон Конли, после выявления коронавируса американский лидер принимал экспериментальную сыворотку на основе антител, произведенную американской компанией Regeneron Pharmaceuticals. Сам Трамп сообщил, что почувствовал себя суперменом после того, как принял препарат.

В конце ноября сообщалось, что FDA одобрило препарат REGN-COV2 для лечения пациентов с легкой и средней формой COVID-19, который использовался в курсе лечения Трампа. REGN-COV2 относится к классу препаратов, известных как моноклональные антитела, которые разрабатываются в лабораториях и действуют как иммунные клетки, способные бороться с различными инфекциями, в том числе коронавирусом. Такие антитела целенаправленно защищают организм от атаки чужеродными антигенами.

28 декабря «ФВ» писал, что в Великобритании проводят испытания препарата на основе антител, разработанного AstraZeneca и Лондонским университетским колледжем, который может предотвращать заражение COVID-19. Лекарственное средство может обеспечить мгновенный иммунитет от коронавируса, оно предназначается в том числе для пациентов больниц и домов престарелых, чтобы сдерживать вспышки заражения.

Елена Сидорова

pharmvestnik