«Магнит» закрыл 185 неэффективных аптек

«Магнит» оптимизирует свою аптечную сеть, за год были закрыты 185 неэффективных точек. В январе 2021 года будет закрыто еще около 70 объектов, следует из пресс-релиза компании. Всего на конец 2020 года сеть аптек «Магнита» будет насчитывать 1 158 точек.

Сокращение количестве аптек объясняется новыми требованиями к финансовым и операционным показателям компании, которая нацелена выйти на уровень эффективности и окупаемости, сопоставимый с продовольственными магазинами. В основном «Магнит» закрывает аптеки в небольших населенных пунктах со сложной логистикой: они не могут обеспечить достаточный трафик.

По планам «Магнита», оптимизация аптечной сети завершится в первом полугодии 2021 года. По итогам девяти месяцев 2020 года доля аптечного сегмента в структуре общих продаж «Магнита» была менее 1%.

Несмотря на закрытие части объектов «Магнит» ожидает двузначный рост выручки аптечного бизнеса по итогам года. «В первую очередь, за счет улучшения предложения покупателям, достигнутого благодаря развитию ассортимента и оптимизации ценовой политики», — сообщает пресс-служба компании.

Руслан Мавлиханов

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