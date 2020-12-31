В Германии госпитализировали несколько человек после передозировки вакциной от COVID-19

Работники дома престарелых в Германии получили дозу вакцины от коронавируса, превышающую норму в пять раз. Четверо человек были госпитализированы с симптомами гриппа.

Восемь работников дома престарелых в немецком городе Штральзунде по ошибке получили пятикратную дозу вакцины от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech. Половина из них была госпитализирована, однако производители утверждают об отсутствии рисков для здоровья при принятии столь большой дозы, пишет Reuters. Инцидент произошел в первый день начала вакцинации населения стран Европейского союза.

Семь женщин и один мужчина в возрасте от 38 до 54 лет из числа сотрудников дома престарелых получили пять доз вакцины по 30 микрограмм. Как отмечается, госпитализация была осуществлена в качестве «меры предосторожности» после того, как у пациентов были обнаружены гриппоподобные симптомы. Несмотря на то, что предписанная доза составляет всего 30 мкг, пресс-секретарь BioNTech сообщила, что во время клинических испытаний исследователи увеличивали дозировку вакцины до 100 мкг. Участники переносили ее без серьезных последствий. Однако пять дозы вацины – это 150 мкг, в связи с чем остается неизвестным, к каким результатам это приведет.

«Я глубоко сожалею об инциденте. Этот случай произошел по ошибке людей, проводивших вакцинацию. Я надеюсь, что у пострадавших не проявится никаких серьезных побочных эффектов», – заявил глава округа в Германии, где работники дома престарелых получили увеличенную дозу, Стефан Керт.

27 декабря в ЕС начала проводится вакцинация среди граждан, входящих в группу риска, в которую входят престарелые и работники учреждений, в которых за ними ухаживают. В следующем году начнется ее внедрение среди всего населения.

Однако распространение вакцины уже столкнулось с проблемами: в нескольких районах Баварии пришлось изъять около 1000 доз, так как они хранились при недостаточно низких температурах во время транспортировки. Температура в охладительных контейнерах поднялась на 15 °C, при этом, согласно рекомендации производителя, допустимое изменение температуры составляет всего 8 °C. Вакцину Pfizer и BioNTech необходимо держать при -70°C.

Владимир Заболотских

pharmvestnik