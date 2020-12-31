Росздравнадзор прекратил оборот 47 препаратов Тульской фармацевтической фабрики

Росздравнадзор прекратил обращение нескольких серий лекарственных препаратов, которые были произведены после 1 октября 2020 года без нанесения кодов маркировки. Производители должны нанести коды и внести соответствующие сведения в систему мониторинга движения лекарств.

Росздравнадзор нашел в автоматизированной информационной системе (АИС) сведения о том, что некоторые производители продолжили выпускать лекарства без нанесения маркировки уже после 1 октября 2020 года. В список попали 60 наименований препаратов, 47 позиций из них выпущены Тульской фармацевтической фабрикой, следует из письма руководителя Росздравнадзора Аллы Самойловой, опубликованном 29 декабря на сайте регулятора.

В феврале этого года Тульской фармацевтической фабрике был одобрен заем на 22,3 млн руб. по специализированной программе «Маркировка лекарственных средств». «ФВ» направил запрос на фабрику с просьбой прокомментировать ситуацию.

Если предприятия хотят, чтобы их препараты находились в обращении легально, им следует нанести на свою продукцию средства идентификации и подать соответствующие данные в СМДЛП, говорится в обращении.

В «черный список» попали в основном недорогие препараты, такие как аскорбиновая кислота, настойка валерианы, йод, бальзам Вишневского, оксолин, мазь Теймурова, валидол, вода для инъекций.

Екатерина Погонцева

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