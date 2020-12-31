Россельхознадзор сообщил о завершении разработки вакцины от коронавируса для животных в январе

Специалисты подведомственных Россельхознадзору учреждений завершат разработку вакцины от коронавируса для животных в январе 2021 года. Производство планируется запустить в ФГБУ «Федеральный центр охраны животных» во Владимире.

Специалисты подведомственных Россельхознадзору учреждений рассчитывают завершить разработку вакцины от коронавируса для животных в январе 2021 года. После регистрации вакцина будет продаваться в свободном доступе, сообщил в интервью ТАСС глава ведомства Сергей Данкверт.

«Сейчас специалисты продолжают такие разработки, мы надеемся, что в конце января у нас будет вакцина. Мы уже провели все исследования и сейчас вышли на завершающий этап: скоро будем регистрировать препарат, а затем запустим производство в нашем институте во Владимире (ФГБУ «Федеральный центр охраны животных», — сказал он.

По его словам, вакцина будет продаваться в свободном доступе.

«По объему мы пока не ориентировались, ведь это дело коммерческое», – сказал Данкверт. По его словам, препараты разрабатываются таким образом, чтобы «можно было быстро работать и быстро налаживать производство».

Он заверил, что в случае, если вакцина от коронавируса будет востребована, то специалисты смогут сразу наладить ее выпуск в больших объемах.

«У нас все возможности есть для этого», — подчеркнул глава Россельхознадзора. Данкверт также сообщил о том, что многие страны интересуются данной вакциной, но это не значит, что интерес будет иметь какое-то продолжение.

«Пока получаем вопросы о том, какой институт занимается разработками, как именно они проводятся. Иногда иностранные средства массовой информации просят нас предоставить видеосъемки исследований, и мы их предоставляем», — рассказал он.

Глава Россельхознадзора напомнил о том, что существует еще одна важная разработка российских ученых: тест-системы для диагностики коронавируса у животных. Ее же можно использовать для тестирования продукции, упаковочного материала и других образцов внешней среды.

«По этому направлению мы уже активно работаем, а нашими диагностическими наборами заинтересовались представители Бразилии, поскольку у них появились претензии по безопасности мяса, поставляемого в Китай, который сообщил, что выявил на нем следы новой коронавирусной инфекции», — заявил Данкверт.

В конце ноября сообщалось, что вирус, вызывающий COVID-19, мог быть передан человеку разными видами животных. В ВОЗ предполагают, что вирус появился у летучих мышей и затем распространился у людей через другие виды животных-переносчиков, точный список которых пока не определен. Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан привел в пример ситуацию с норками, которые получили вирус от человека и могут передавать его как между собой, так и обратно людям.

Елена Сидорова

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