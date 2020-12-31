Оператор СМДЛП сообщил о бессрочном действии упрощенного режима работы для аптек и клиник

Для аптек и медорганизаций упрощенный режим работы в системе маркировки лекарств будет действовать бессрочно, сообщил оператор системы мониторинга движения лекарственных препаратов ЦРПТ.

Оператор СМДЛП не ожидает проблем в системе маркировки лекарств после 1 февраля, поскольку упрощенный режим для участников оборота будет действовать до 1 июля, а для аптек и медорганизаций уведомительный режим будет действовать бессрочно. Об этом сообщили «ФВ» в пресс-службе ЦРПТ, комментируя коллективное письмо участников отрасли. Ведущие отраслевые объединения производителей лекарственных средств, дистрибьюторов и аптечных организаций предложили сделать поэтапным выход СМДЛП из уведомительного режима к 1 октября 2021 года.

«После 1 февраля система останется в упрощенном режиме, он действует до 1 июля — участники оборота не обязаны дожидаться от поставщиков подтверждения приемки и могут самостоятельно оприходовать лекарства и «двигать» по цепи, продавать их независимо от ошибок, допущенных их поставщиками. Для аптек и медорганизаций режим остается упрощенным бессрочно», — сказано в ответе оператора.

В ЦРПТ отметили, что проблемы могут возникать у тех участников системы мониторинга лекарств, кто «должным образом не настроил корректную интеграцию и не протестировал все процессы». При этом в уведомительном режиме по упрощенным схемам проходит только 9,3% операций. Кроме того, сложности могут возникнуть из-за нестабильности работы системы маркировки, но тут нет повода для беспокойства, подчеркивают в пресс-службе оператора СМДЛП. «90% документов обрабатываются менее чем за 10 минут, никаких задержек нет», — заявили в ЦРПТ.

Обязательная маркировка лекарственных препаратов была введена 1 июля 2020 года, в пиковые нагрузки осенью система дала сбой, что и стало одной из причин дефицита лекарств в разгар пандемии. В конце октября Минпромторг временно перевел систему маркировки лекарств в уведомительный режим до 1 февраля 2021 года.

Отраслевые объединения предлагают осуществить выход из уведомительного режима к 1 октября 2021 года в три этапа: на первом — отработать безошибочную и бесперебойную передачу данных производителями для лекарств, произведенных до 1 апреля 2021 года. На втором — распространить систему мониторинга на препараты, выпущенные с 1 апреля по 1 октября 2021 года, и подключить к передаче данных дистрибьюторов. Все это время медицинские и аптечные организации продолжат «оприходовать» лекарства с помощью регистраторов выбытия или контрольно-кассовой техники, не дожидаясь акцептирования.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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