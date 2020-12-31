Teva оставляет «Купренил» на российском рынке и возвращает два противоопухолевых препарата

Федеральная антимонопольная служба перерегистрировала предельную отпускную цену на препарат «Купренил» (пеницилламин). В связи с этим российское подразделение израильской фармкомпании Teva возобновит поставки этого лекарства в Россию. Также оно планирует вернуть в страну два противоопухолевых препарата.

Российское подразделение Teva в скором времени снова будет поставлять препарат «Купренил», говорится в письме, распространенном компанией. Ранее она предупредила о том, что прекращает поставки, поскольку они экономически нецелесообразны из-за невозможности перерегистрировать цену. После того как Росздравнадзор выявил риски возникновения дефектуры, ФАС перерегистрировал цену на «Купренил» (пеницилламин) 250 мг, 100 шт. — флакон (1) — пачка картонная, в размере 3312,43 руб. Это следует из решения, опубликованного на портале антимонопольного органа.

Всего Teva объявила о выводе восьми препаратов с российского рынка. Запросы на перерегистрацию предельных отпускных цен препаратов леводопа/бенсеразид и метотрексат направлены в Росздравнадзор, однако решения по ним пока нет. В Teva отмечают, что у этих препаратов есть много аналогов в России. На это же указывал Минздрав, комментируя заявление Teva о выводе некоторых лекарств из обращения.

Как говорится в новом письме Teva (имеется в распоряжении «ФВ»), уже в первой половине 2021 года она возобновит поставки в РФ еще двух противоопухолевых препаратов – этопозида и винкристина. Ведется процесс возврата на российский рынок антипсихотического лекарства «Риссет» и противоэпилептического «Финлепсина». Поставки витаминов «Ревалид» и алендроновой кислоты, повышающей минеральную плотность костей, – «Теваната» – прекращены в связи с оптимизацией портфеля компании. Обо всех своих действиях компания своевременно уведомляла Росздравнадзор и Минпромторг, сказано в официальном заявлении Teva.

Российское подразделение Teva в скором времени снова будет поставлять препарат «Купренил», говорится в письме, распространенном компанией. Ранее она предупредила о том, что прекращает поставки, поскольку они экономически нецелесообразны из-за невозможности перерегистрировать цену. После того как Росздравнадзор выявил риски возникновения дефектуры, ФАС перерегистрировал цену на «Купренил» (пеницилламин) 250 мг, 100 шт. — флакон (1) — пачка картонная, в размере 3312,43 руб. Это следует из решения, опубликованного на портале антимонопольного органа.

Всего Teva объявила о выводе восьми препаратов с российского рынка. Запросы на перерегистрацию предельных отпускных цен препаратов леводопа/бенсеразид и метотрексат направлены в Росздравнадзор, однако решения по ним пока нет. В Teva отмечают, что у этих препаратов есть много аналогов в России. На это же указывал Минздрав, комментируя заявление Teva о выводе некоторых лекарств из обращения.

Как говорится в новом письме Teva (имеется в распоряжении «ФВ»), уже в первой половине 2021 года она возобновит поставки в РФ еще двух противоопухолевых препаратов – этопозида и винкристина. Ведется процесс возврата на российский рынок антипсихотического лекарства «Риссет» и противоэпилептического «Финлепсина». Поставки витаминов «Ревалид» и алендроновой кислоты, повышающей минеральную плотность костей, – «Теваната» – прекращены в связи с оптимизацией портфеля компании. Обо всех своих действиях компания своевременно уведомляла Росздравнадзор и Минпромторг, сказано в официальном заявлении Teva.

Екатерина Погонцева

pharmvestnik