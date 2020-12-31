В Дагестане назначили врио министра здравоохранения

Врио главы Дагестана Сергей Меликов 29 декабря утвердил состав нового регионального правительства. Татьяна Беляева, ранее занимавшая должность первого замминистра здравоохранения республики, была назначена временно исполняющей обязанности министра здравоохранения. Предыдущий глава республиканского Минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов 22 декабря попросил освободить его от занимаемой должности. Причины его отставки не уточняются.

Сергей Меликов своим указом назначил региональных министров и других ведомств. Изменения также коснулись состава заместителей руководителя региона и заместителей председателя правительства.

Татьяна Беляева начала трудовую деятельность в 1991 году. С этого времени она занимала различные должности в Республиканском патологоанатомическом бюро – от врача-патологоанатома до руководителя учреждения. В 2016 году ее назначили начальником управления организации медицинской помощи Минздрава Дагестана. Позднее Беляева заняла должность первого заместителя министра здравоохранения республики.

Экс-министр здравоохранения Республики Дагестан Джамалудин Гаджиибрагимов принял решение уйти в отставку и попросил Сергея Меликова освободить его от занимаемой должности в декабре 2020 года. Гаджиибрагимов был главой регионального министерства с 14 мая 2018 года.

«Я не знаю, что повлияло. То ли критика, которую я считаю объективной, то ли, может быть, тот темп работы, который мы пытаемся создать, в том числе на заседаниях оперативных штабов», – отметил Меликов, добавив, что «если человек считает, что на сегодняшний день не способен реализовать те задачи, которые перед ним ставятся, давайте тогда дадим возможность уйти с этой работы».

Тогда же Меликов поручил оперативно найти исполняющего обязанности министра здравоохранения.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев 21 декабря подписал указ о назначении министром здравоохранения региона депутата Госдумы Юрия Кобзева, ранее занимавшего должность главного врача в таганрогской городской БСМП. Предыдущий министр Татьяна Быковская покинула пост 27 октября «в связи с выходом на пенсию» и «по собственному желанию». Отставка произошла на фоне случаев смерти подключенных к аппаратам ИВЛ пациентов с коронавирусом в одном из перепрофилированных медучреждений Ростова-на-Дону.

Кроме того, Быковская является фигурантом уголовного дела, которое было возбуждено в конце ноября 2019 года.