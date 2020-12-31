В Орловской области выявлен низкий уровень лекобеспечения по проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Контрольно-счетная палата (КСП) Орловской области провела анализ эффективности использования средств, направленных в 2020 году на реализацию регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Аудит выявил, что в регионе по состоянию на 1 октября 2020 года населению было реализовано только 1,8% от всего объема закупленных по проекту препаратов. Контрольно-счетная палата (КСП) Орловской области провела анализ эффективности использования средств, направленных в 2020 году на реализацию регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Аудит выявил, что в регионе по состоянию на 1 октября 2020 года населению было реализовано только 1,8% от всего объема закупленных по проекту препаратов.

Всего на закупку лекарств по проекту было выделено 102,5 млн рублей. Низкий процент реализации препаратов, указывает КСП, «несет риск неэффективного использования бюджетных средств, накопления неиспользуемых остатков лекарственных препаратов и, как следствие, их списания по истечении срока годности».

Проверка также выявила процедурные нарушения федерального закона № 44-ФЗ, низкую экономию бюджетных средств по результатам закупок (0,25% от начальной максимальной цены контракта в 2019 году и 0,15% в 2020 году), обнаружились и нарушения сроков поставки по закупкам.

«Контрольно-счетной палатой Орловской области отмечено наличие рисков невыполнения отдельных целевых индикаторов, утвержденных региональным проектом по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, по причинам недостаточной обеспеченности учреждений здравоохранения специализированным медицинским оборудованием и врачебными кадрами. Данные проблемы наиболее актуальны в медицинских организациях, расположенных в сельской местности», – говорится в отчете.

Орловская область вошла в список регионов, которые по итогам 2019 года не достигли целевого значения уровня смертности от болезней системы кровообращения (БСК), установленного нацпроектом «Здравоохранение», в 545 случаях на 100 тысяч населения. Показатель смертности в регионе составил 879,9 случая на 100 тысяч населения, а за восемь месяцев 2020 года, отмечает КСП, смертность населения Орловской области от БСК выросла до 907,4 человек на 100 тысяч населения.

Несмотря на то что Правительство РФ на время пандемии не стало ограничивать плановую медпомощь населению по сердечно-сосудистым патологиям, в Счетной палате РФ и Минздраве усматривают риски недостижения плановых показателей снижения смертности от БСК, которая, по данным министерства, за 10 месяцев 2020 года составила 620,7 смерти на 100 тысяч населения, что на 6,6% выше, чем за аналогичный период 2019 года.

Такую же позицию транслировал главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава РФ Евгений Шляхто. «В условиях пандемии динамика наших целевых показателей изменилась в негативную сторону, требуется комплексная оценка произошедшего. Анализ факторов должен быть индивидуален для каждого региона России. Пациенты отказывались обращаться за медицинской помощью, так как боялись заразиться COVID-19, из-за повышенной нагрузки на стационары и скорую помощь происходили задержки с оказанием экстренной помощи пациентам, количество плановых вмешательств пришлось ограничить», – пояснил он в сентябре 2020 года на ежегодной Всероссийской научно-практической конференции «Кардиология на марше!».