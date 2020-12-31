Фармацевтическая промышленность столкнулась с нехваткой контейнеров

В 4 квартале 2020 года на глобальном рынке морских контейнерных перевозок сложилась тяжёлая беспрецедентная ситуация. Пандемия и повышенный предновогодний спрос спровоцировали отсутствие свободных контейнеров. Ряд мировых операторов принимают заявки с неопределённой датой отправки груза, аргументируя «стоп лист» нехваткой мест на судах. Как следствие фармацевтический рынок столкнулся с проблемой дефицита медицинского стекла и упаковочных материалов. Что ждать участникам фармацевтического рынка?

Кто виноват и что делать?

Непростая ситуация вызвана несколькими факторами: снижение производства новых контейнеров в начале 2020 года, рост ставок из ЮВА на Северную Америку с сентября текущего года, отмена судозаходов, увеличение потребления в Европе и традиционно высокий сезон. Уже в октябре рынок начал ощущать нехватку мест на судах, что привело к резкому скачку цен, по некоторым направлениям в десятки раз.

Рынок заштормило. Используя сложившиеся обстоятельства океанские линии увеличили тарифную сетку, в том числе по ранее согласованным долгосрочным контрактам. На сегодняшний момент Шанхайский Фрахтовый Индекс (SCFI), один из индикаторов рыночного уровня ставок, показывает свои максимальные значения за все время своего существования. В ноябре практически все линии, помимо обычного повышения, вводили PSS (peak season surcharge). Некоторые линии вводили PSS трижды.

По неутешительным прогнозам, глобального логистического оператора Кюне+Нагель ситуация с дефицитом мест продержится как минимум до конца Китайского Нового года. В ближайшее время оператор прогнозирует дальнейший рост цен по всем направлениям. Другие операторы предрекают сложности с отправкой на более долгий срок.

Вице-президент по морским перевозкам кластера Кюне+Нагель, Врлжичак Марио обратился к своим партнёрам с просьбой размещать заказы минимум за 3-4 недели до планируемой даты отгрузки из порта направления, а также рассматривать варианты доставки другими альтернативными способами и комбинированными маршрутами, сочетая море, ж.д. и авиаперевозки.

Запасливый нужды не знает

«В период нестабильной эпидемиологической ситуации и высокой потребности в лекарственных средствах мы настоятельно рекомендуем соблюдать «чёткие сроки». Заблаговременное размещение заявки, а сегодня это не менее 90 дней со дня формирования потребности у клиента, создаст комфортную рабочую атмосферу и минимизирует дефицит расходных материалов на фармпроизводстве в условиях резко меняющегося уровня спроса на лекарства», — пояснил генеральный директор компании Медстекло Иван Гребенщиков.

По его мнению, в сложившейся крайне непростой ситуации грузополучатели должны руководствоваться двумя ключевыми факторами: скоростью при принятии решения о фрахте и долгосрочным планированием заказов. При соблюдении обоих вероятность прибытия груза в пункт назначения в запланированный срок значительно увеличивается.

«С ростом выпуска антибактериальных препаратов, включённых в протоколы лечения «COVID-19» Российский фармрынок столкнулся с повышенным спросом на расходные материалы для фармпроизводства, — добавил он. — Проанализировав сложившуюся ситуацию в мировой логистике, было принято решение нарастить собственные стоки. Уже в декабре мы создали крупнейший по объёмам в России оптовый склад медицинского стекла и упаковочных материалов на собственном логистическом комплексе в Московском регионе».

Как заверили в компании Медстекло на складах импортера, сосредоточено достаточное количество продукции, для оперативного удовлетворения возросших потребностей фармацевтического производства.

Подробную информацию о наличии продукции и вопросам сотрудничества можно узнать, отправив заявку на e-mail: info@medstkl.ru

gmpnews