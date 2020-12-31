В 2021 году будет разрабатываться закон о госсистеме лекарственной безопасности

Член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров («Единая Россия») в ходе круглого стола в понедельник сообщил о планах своих коллег в 2021 году разработать закон о государственной системе лекарственной безопасности.

«Закон о биологической безопасности принят, сейчас мы будем разрабатывать закон о государственной системе лекарственной безопасности, я его так называю», — цитирует ТАСС его слова.

Петров выразил мнение, что такая система необходима для решения вопроса качественного лекарственного обеспечения в стране, подчеркнув, что система обязательно должна быть именно государственной.

«Без этого нам двигаться дальше нельзя. Это будет базовый, рамочный закон по лекарствам, которые в сложные периоды выступают на первый план», — сказал он.

Депутат также призвал в новом году решить вопрос по поставкам лекарств в отдаленные труднодоступные местности.

gmpnews