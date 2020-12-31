Препарат MSD стал лучшим в премии Russian Pharma Awards

Препарат международной биофармацевтической компании MSD мометазона фуроат стал лучшим в номинации «Выбор врачей среди интраназальных глюкокортикостероидов» на ежегодной премии в области фармации и медицины Russian Pharma Awards.

Премия Russian Pharma Awards, организатор которой профессиональное врачебное сообщество «Доктор на работе», в этом году прошла в 9-й раз и состояла из 20 номинаций. Около 40 фармацевтических компаний боролись за призовые места.

В состав жюри премии входят только врачи России. В 2020 году к голосованию было приглашено более 430 000 экспертов отрасли.

По данным опроса врачей-участников сообщества «Доктор на Работе» при назначении препарата 53,9% специалистов отдают предпочтение брендам-победителям премии. 57,3% считают, что любое призовое место премии — показатель признания врачебного сообщества и учитывают это при назначении препарата.

Ольга Чибисова, директор подразделения «Поликлинические препараты»:

«Наш препарат уже более 20 лет на российском рынке. Мы гордимся, что сегодня он отмечен профессиональным медицинским сообществом в рамках премии Russian Pharma Awards».

gmpnews