Великобритания первой в мире одобрила вакцину против COVID-19 от AstraZeneca

Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей вакцину против коронавируса, разработанную AstraZeneca и Оксфордским университетом. Компания сообщила, что национальный регулятор выдал препарату разрешение на экстренное использование.

Британское Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) выдало разрешение на экстренное использование вакцине AZD1222, разработанной Оксфордским университетом и AstraZeneca, сообщается на сайте компании.

AstraZeneca сообщает, что агентство одобрило терапию в форме введения двух доз вакцины с интервалом от четырех до 12 недель. Компания утверждает, что, согласно исследованиям, такой режим введения безопасен и эффективен для предотвращения симптоматического COVID-19. Также она заявляет, что по прошествии 14 дней после введения второй дозы не зафиксировано тяжелых случаев и госпитализаций. Препарат разрешен для применения лицам от 18 лет и старше.

«Правительство приняло рекомендацию Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения разрешить использование вакцины COVID-19 Оксфордского университета и AstraZeneca», – также передает Reuters заявление Министерства здравоохранения Великобритании.

«То, что вакцина от Оксфордского университета и AstraZeneca была одобрена для использования, поистине фантастическая новость и триумф для британской науки. Теперь мы перейдем к вакцинации как можно большего числа людей», – заявил по этому поводу в Twitter премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Испытания вакцины были связаны с определенным сомнениями по поводу ее эффективности, пишет Reuters. Результаты исследования показывают, что общая эффективность препарата составила 70,4%. Для участников испытания, получавших две полные дозы, эффективность составила 62%, а для меньшей подгруппы, получавшей половину первой, а затем полную дозу, она составила 90%. Исследователи AstraZeneca заявили, что проведут дополнительные испытания, чтобы разобраться в ситуации.

Вакцина была одобрена на фоне сообщений о новом штамме COVID-19, обнаруженном в Великобритании. Как сообщают британские власти, он является на 70% более контагиозным, чем обычный вариант вируса. AstraZeneca уже сообщила о том, что ее вакцина способна справиться с новым штаммом COVID-19, поскольку структура спайкового белка, на которую воздействует препарат, остается прежней.

Вакцина AZD1222 была разработана AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом и его дочерней компанией Vaccitech. В ней используется вирусный вектор шимпанзе с дефицитом репликации, основанный на ослабленной версии вируса простуды (аденовируса). Он вызывает инфекции у шимпанзе и содержит генетический материал спайкового белка вируса SARS-CoV-2. После вакцинации образуется поверхностный спайковый белок, который заставляет иммунную систему атаковать вирус SARS-CoV-2, если он попытается заразить организм.

Николай Соколов

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