«Ростех» приобрел контрольный пакет компании «Форт»

Холдинг «Нацимбио» («Ростех»), стал единственным владельцем компании «Форт». Сумма сделки не раскрывается.

Холдинг «Нацимбио», входящий в «Ростех», увеличил свою долю в биофармацевтической компании «Форт» до 100%. Ранее доля госкорпорации в производителе вакцин от гриппа составляла 25%. О планах получить контрольный пакет «Форта» глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил 7 декабря. Сумму сделки пресс-служба госкорпорации не раскрыла.

«Приобретение «Форт» является важным этапом в реализации стратегии холдинга, цель которой – создать мощного игрока на российском рынке иммунобиологических препаратов, способного обеспечить полную независимость отечественного здравоохранения от их поставок из-за рубежа», – сказал генеральный директор «Нацимбио» Андрей Загорский.

По итогам 2020 года научно-производственный комплекс «Форт» занял «одну из лидирующих позиций» в области производства профилактических препаратов от гриппа в мире, уточняет пресс-служба «Ростеха». Ежегодно компания выпускает более 30 млн доз препаратов от гриппа.

Чемезов назвал «Форт» одним из самых быстрорастущих активов в российской фармацевтической отрасли. Мощности позволяют в перспективе нарастить производство четырехвалентной вакцины от гриппа «Ультрикс Квадри» до 50 млн доз в год, сказал он. «Ростех» намерен продвигать продукцию «Форта» на российском и зарубежном рынках.

В июне сообщалось, что «Ростех» и Marathon Group планируют создать научный центр по разработке вакцин на базе завода «Форт» в Рязанской области. С 2021 года на его базе планируется запустить участок для производства пилотных серий новых вакцин с последующим масштабированием производства.

Ранее контрольный пакет «Форта» принадлежал компании Marathon Group, основанной в 2017 году Александром Винокуровым и Сергеем Захаровым, позже к ним в качестве партнера присоединился Андрей Тясто, который в 2019 году покинул компанию.

Фото: fort-bt.ru

Ринат Васбеев

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