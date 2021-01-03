Мультиформатные точки АСНА проверили с момента открытия около 30 раз

Новый формат от АСНА – аптеки с продуктовыми отделами и кофейнями – привлек внимание надзорных органов. За 5 месяцев с их открытия точки проверялись около 30 раз.

Мультиформатные точки, которые в августе вывела на рынок АСНА, столкнулись с частыми проверками. Об участившихся проверочных мероприятиях «ФВ» рассказал генеральный директор АСНА Александр Шишкин.

По его словам, у АСНА нет проблем с Росздравнадзором, поскольку при открытии точек нового формата соблюдены все законодательные условия. «Это аптека в магазине, а не наоборот», – пояснил он «ФВ».

При этом с момента открытия точек в августе к АСНА приходили с проверками уже около 30 раз. Проверки в мультиформатных точках начались с наводки «доброжелателей», предполагает он. «Фарма, на мой взгляд, слишком консервативная и инертная», – отметил Шишкин.

«Самое интересное, что идея, видимо, лежала на поверхности, но никто не пытался ее реализовать», – рассуждает он.

Фото: Оксана Баранова

Руслан Мавлиханов

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