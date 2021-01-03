Мадуро заявил о контракте на поставку 10 млн доз вакцины «Спутник V» в Венесуэлу

В первые три месяца 2021 года 10 млн жителей Венесуэлы получат бесплатную вакцину «Спутник V», заявил президент Венесуэлы. Вакцинация начнется с медицинского персонала, в том числе и иностранного.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о том, что страна подписала контракт на поставку 10 млн доз вакцины «Спутник V», сообщает венесуэльский телеканал VTV. Препарат будут использовать для бесплатной вакцинации различных категорий медицинского персонала и населения, находящегося в группе высокого риска, в первом квартале 2021 года.

«Мы подписали контракт на поставку первых 10 млн доз вакцины «Спутник V» <…>, и в Венесуэле она будет распространяться бесплатно среди всего населения страны, будь то колумбийцы, португальцы, итальянцы, венесуэльцы», – объявил Мадуро на мероприятии в Военной академии боливарианской армии на Фуэрте-Тиуна, Каракас.

Он отметил, что испытания третьей фазы разработанной в России вакцины проходят хорошо и никаких побочных реакций не наблюдается. Однако он подчеркнул, что наличие вакцин, призванных положить конец пандемии, не должно порождать ложные ожидания, «что началась вакцинация и коронавирус исчез», поскольку число заражений в мире только растет.

Президент объявил, что на основании результатов испытаний третьей фазы российского препарата в Венесуэле президентская комиссия предложила закупить первые 10 млн доз вакцины, которые должны прибыть в страну в первом квартале нового года.

В конце декабря также появилась информация о том, что в Белоруссии началась вакцинация против COVID-19 препаратом «Спутник V». В пресс-релизе РФПИ указано, что в республику прибыла первая партия российского препарата для вакцинации населения.

Фото: twitter.com/nicolasmaduro

Николай Соколов

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