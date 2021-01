Pfizer вложит $4,2 млрд в разработку препарата от рака предстательной железы

Американская фармкомпания Pfizer заключила соглашение с американо-швейцарской Myovant Sciences на совместную разработку и продажу препарата relugolix (ТН Orgovyx), предназначенного для лечения рака предстательной железы. Сумма сделки составила $4,2 млрд. Американская фармкомпания Pfizer заключила соглашение с американо-швейцарской Myovant Sciences на совместную разработку и продажу препарата relugolix (ТН Orgovyx), предназначенного для лечения рака предстательной железы. Сумма сделки составила $4,2 млрд.

Pfizer получит эксклюзивные права на продажу relugolix за пределами США и Канады. За это компания выплатит Myovant до $4,2 млрд, из них $650 млн в качестве аванса. Myovant будет отвечать за GR, клинические испытания, производство и последующие поставки препарата.

В совместном заявлении фармкомпаний говорится, что производители разделят прибыль и некоторые расходы как на Orgovyx, так и на комбинации других лекарственных средств с МНН relugolix.

Relugolix – молекула, действующая как антагонист рецепторов гонадотропин-рилизинг-гормона (ГнРГ). Снижает уровень тестостерона у мужчин, а у женщин – эстрадиола.

Orgovyx одобрен Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) в декабре 2020 года для терапии рака предстательной железы, в том числе на поздних стадиях. Пока этот препарат является первым и единственным антагонистом ГнРГ для подобных случаев. В настоящее время relugolix рассматривается FDA по другому показанию – для лечения миомы матки.

Рак предстательной железы является одним из самых распространенных видов онкологических заболеваний. По данным Международного агентства по исследованию рака (The International Agency for Research on Cancer, IARC), в 2018 году в мире было выявлено 1,3 млн случаев. Это 7,1% от общего количества обнаруженных онкозаболеваний.

Pfizer – фармацевтическая компания, основанная в 1849 году в США. Pfizer специализируется на разработке средств терапии диабета, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Выручка компании за 2018 год составила $53,65 млрд, чистая прибыль – $11,153 млрд.