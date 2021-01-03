В России произведено уже более 2 млн доз вакцины «Спутник V»

Вакцина от коронавируса «Спутник-V» произведена в объеме более 2 млн доз, 1 млн доз поступит в гражданский оборот до конца этого года. Об этом глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил в интервью телеканалу «Россия-24».

«Произведено уже более 2 млн доз «Спутника-V», это и первого, и второго компонентов, и до конца года будет введено в гражданский оборот более миллиона доз», — сказал он.

Мантуров добавил, что нынешние объемы производства вакцины позволяют оперативно поставлять ее в регионы и за границу.

Вакцина от коронавируса, которую РФ зарегистрировала 11 августа 2020 года первой в мире, получила название «Спутник V». Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Пострегистрационные исследования препарата начались в Москве 7 сентября, первую вакцину добровольцы получили 9 сентября.

gmpnews