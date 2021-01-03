РФПИ договорился о поставках 2,6 млн доз вакцины «Спутник V» в Боливию

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) и Главное управление по закупкам и снабжению в сфере здравоохранения (Central de Abastecimiento y Suministros de Salud, CEASS) Многонационального государства Боливия объявляют о соглашении для поставок в страну 2,6 млн доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса «Спутник V».

Церемония подписания соглашения состоялась сегодня в ходе видео-конференции с участием Президента Боливии Луиса Альберто Арсе Катакоры, Вице-президента Давида Чокеуанка Сеспедеса, Министра здравоохранения и спорта Эдгара Посо Вальдивии, генерального директора CEASS Виктора Уго Агилара Фриаса, заместителя Директора Латиноамериканского департамента МИД РФ Владимира Белинского и генерального директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

Соглашение позволит обеспечить вакциной более чем 20% населения страны. Вакцина для экспортных поставок будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.

Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4% согласно результатам анализа данных третьей заключительной контрольной точки в рамках фазы III клинических исследований в России после 21 дня с момента получения добровольцами первого компонента вакцины. Расчёт эффективности проводился на основе данных по 22 714 добровольцам, получившим первую и вторую инъекцию вакцины «Спутник V» или плацебо, в третьей и заключительной контрольной точке – 78 заболевших добровольцев, в соответствии с Протоколом фазы III клинических исследований. При этом эффективность вакцины «Спутник V» против тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией составила 100%.

Вакцина «Спутник V» обладает уникальным набором параметров, что делает ее одной из наиболее конкурентоспособных вакцин в мире. При эффективности вакцины свыше 90% в ее основе лежит надежная, безопасная и хорошо изученная платформа аденовирусных векторов человека. При этом стоимость одной инъекции «Спутник V» на зарубежных рынках не превысит $10, а наличие лиофилизированной (сухой) формы вакцины существенно облегчает логистику ее распространения на международных рынках вследствие упрощенных требований к температурному режиму ее хранения (+2+8 градусов по Цельсию).

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), заявил:

«Россия активно развивает сотрудничество с Боливией в области борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Благодарим Президента Луиса Альберто Арсе Катакору за высокое доверие к вакцине «Спутник V». Российская вакцина создана на хорошо изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, которая ранее доказала свою безопасность и отсутствие долгосрочных негативных последствий в более чем 250 клинических исследованиях на протяжении десятилетий.

Ранее в текущем году в Боливию были осуществлены поставки первого российского препарата против коронавируса «Авифавир», и мы рады открыть новую главу в совместных усилиях по преодолению пандемии. Благодаря поставкам безопасной и высокоэффективной вакцины «Спутник V» будет обеспечена защита более чем 20% населения Боливии. Рассчитываем на расширение сотрудничества по вакцине и с другими государствами латиноамериканского континента в дальнейшем».

gmpnews