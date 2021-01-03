«Интернет решения» оштрафованы за нелегальную продажу лекарств через интернет

В Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области в октябре 2020 года поступило обращение гражданина, содержащее сведения о дистанционной продаже ООО «Интернет решения» через сайт www.ozon.ru лекарственного препарата «Милдронат, капсулы 250 мг № 40» (2 упаковки). На основании полученной информации Территориальным органом было возбуждено дело об административном правонарушении и проведено административное расследование.

В ходе надзорных мероприятий выявлено, что у ООО «Интернет решения» на момент проведения проверки отсутствовало разрешение на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом, которое выдается Росздравнадзором (реестр выданных разрешений).

Таким образом ООО «Интернет решения» нарушило требования п. 1.1 ст. 55 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и Постановления Правительства РФ от 16.05.2020 № 697 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом, осуществления такой торговли и доставки указанных лекарственных препаратов гражданам и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом».

На основании вышеизложенного, должностным лицом Территориального органа составлен протокол об административном правонарушении в отношении ООО «Интернет решения» по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ, результаты административного расследования направлены в Арбитражный суд г. Москвы.

Рассмотрев материалы дела, Арбитражный суд г. Москвы 14 декабря 2020 года признал ООО «Интернет решения» виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде наложения административного штрафа на юридическое лицо в размере 40 тысяч рублей.

gmpnews