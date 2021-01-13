Еврокомиссия одобрила вакцину Moderna для использования в странах ЕС

Европейская комиссия выдала условное регистрационное удостоверение на использование вакцины от COVID-19 от компании Moderna. Препарат можно вводить лицам, достигшим 18 лет. Это вторая вакцина от коронавируса, одобренная в странах ЕС.

Комитет EMA по лекарственным препаратам для человека (CHMP) рекомендовал выдать условное регистрационное удостоверение вакцине от COVID-19 от компании Moderna, говорится на сайте агентства. Там также указано, что с шестого декабря вакцина разрешена на территории Евросоюза.

CHMP «тщательно оценил данные о качестве, безопасности и эффективности вакцины и на основе консенсуса рекомендовал Европейской комиссии предоставить ей официальное условное разрешение на продажу», — указано на сайте EMA.

«Эта вакцина предоставляет нам еще один инструмент для преодоления нынешней чрезвычайной ситуации», — заявил исполнительный директор EMA казал Эмер Кук. «Свидетельством усилий и стараний всех участников процесса является то, что теперь у нас есть эта вторая положительная рекомендация по вакцине всего через год после того, как ВОЗ объявила о пандемии», — добавил он.

Вакцина показала свою эффективность клиническом исследовании, в котором приняли участие 30 тыс. человек, отмечает EMA. Половина из испытуемых получила вакцину, а другая половина — плацебо. Эффективность рассчитывалась на основе данных от 28 тыс. человек в возрасте от 19 до 94 лет. Испытание показало снижение числа симптоматических случаев COVID-19 у людей, получивших вакцину, на 94,1%.

Вакцина COVID-19 Moderna вводится в виде двух инъекций в руку с интервалом 28 дней. Наиболее часто побочные эффекты от вакцины COVID-19 Moderna описываются как легкие или умеренные и исчезают в течение нескольких дней после вакцинации. Наиболее частыми такими эффектами являлись боль и припухлость в месте инъекции, усталость, озноб, лихорадка, увеличение или болезненность лимфатических узлов под мышкой, головная боль, боль в мышцах и суставах, тошнота и рвота.

В конце декабря Еврокомиссия одобрила первую вакцину против коронавируса, разработанную BioNTech и Pfizer. EMA подчеркивает, что эффективность вакцины в клиническом исследовании составила 95%, в том числе для людей из группы риска тяжелой формы COVID-19. Оценка проводилась по данным свыше 36 тыс. участников.

Николай Соколов

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