Компания «Гилеад» разочарована выдачей принудительной лицензии на ремдесивир «Фармасинтезу»

Компания «Гилеад» разочарована решением российского правительства о выдаче принудительной лицензии на противовирусный препарат для лечения COVID-19 Веклури™️ (ремдесивир). Правообладатель называет эту меру излишней и контрпродуктивной.

Компания «Гилеад» считает, что могла бы удовлетворить потребности россиян в препарате Веклури™️ (ремдесивир) самостоятельно. «Установленная компанией цена на препарат позволяет в любой стране мире сократить расходы правительства на борьбу с коронавирусом», — говорится в заявлении патентообладателя, направленном в ответ на запрос «ФВ».

«Цель нашей компании состоит в обеспечении широкого и равного доступа к Веклури™️ в период значительной мировой потребности, и цена установлена на уровне, доступном для стран с доходом выше среднего и самой низкой покупательной способностью», — говорится в комментарии «Гилеад».

Также в заявлении говорится, что надежная система защиты интеллектуальной собственности имеет решающее значение для того, чтобы научные исследования воплотились в инновационные методы лечения, спасающие жизни людей, и это особенно важно сегодня, когда мир столкнулся с острым кризисом в области здравоохранения.

«Нет никаких оснований говорить о том, что права на интеллектуальную собственность являются препятствием для доступа к лечению, — продолжает «Гилеад». — В настоящее время наша компания имеет достаточный запас препарата, предназначенный для российских пациентов, и мы надеемся на сотрудничество для обеспечения доступа к Веклури™️ всех нуждающихся в нем».

5 января стало известно о том, что «Фармасинтез» получил принудительную лицензию на ремдесивир. В течение года он сможет выпускать ремдесивир без согласия владельцев патентов на препарат, выплачивая патентообладателям соразмерную компенсацию.

Маргарита Грошева

Екатерина Погонцева

pharmvestnik