Увеличение интервала между дозами вакцины от COVID-19 стало предметом дебатов

После того как Великобритания и несколько других стран приняли решение об увеличении интервала между введением двух доз вакцины от COVID-19, в экспертном сообществе возникли дискуссии. Основная цель такой меры – предотвратить возникновение и распространение новых штаммов вируса. Тем не менее нет никаких данных о безопасности и эффективности такого способа вакцинации.

Власти Великобритании приняли решение об увеличении сроков между введением двух доз вакцины от COVID-19, выйдя за рамки рекомендаций, что вызвало ожесточенные дискуссии по всему миру о возможных рисках и изменении эффективности прививок. Особенное опасение вызывает возможность подорвать таким образом доверие общественности к вакцинации, сообщает The Financial Times.

Великобритания объявила об увеличении промежутка времени между введением вакцин до 12 недель, с целью сосредоточить основные усилия на обеспечение населения первой дозой на фоне появления новых, более заразных штаммов коронавируса. Это должно уменьшить число тяжелых случаев заболевания COVID-19. Впоследствии увеличение числа случаев заболевания в Европе побудило другие страны также отложить сроки введения второй дозы.

К примеру, Дания увеличила сроки между введением доз вакцин до шести недель, а канадская провинция Британская Колумбия – до 35 дней. Германия и Ирландия заявили на прошлой неделе об изучении этого вопроса и возможном принятии подобных мер.

Остается без ответа вопрос о безопасности и эффективности вакцинации в новых условиях. Компании – производители вакцин Pfizer и BioNTech отметили, что в ходе испытаний вакцины интервал между дозами составлял три недели. Нет данных о последствиях при изменении временного промежутка между дозами.

Глава группы исследователей, проводящих испытание вакцины, разработанной Оксфордским университетом и фармацевтической компанией AstraZeneca Энди Поллард, подчеркнул, что увеличение временного промежутка между двумя дозами вакцины почти всегда ведет к развитию более выраженной иммунной реакции организма на вирус.

Данные испытаний вакцины AstraZeneca подтверждают этот факт. Уровень антител в организме был почти в три раза выше у участников исследования, которые ждали введения второй дозы 12 недель, в отличие от тех, у кого интервал между дозами вакцин составлял менее шести недель.

По требованию британского регулятора AstraZeneca также провела так называемый исследовательский анализ эффективности вакцины, в результате которого было выяснено, что по прошествии 22 дней после введения одной дозы эффективность вакцины составила 73%. Компании Pfizer и Moderna, чьи вакцины были одобрены в Великобритании, США и ЕС, не проводили подобных исследований.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) до сих пор выступало против увеличения интервалов между дозами, заявляя, что такие изменения «в конечном счете могут нанести вред общественному здравоохранению». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовали не делать разрыв между введением двух доз вакцины Pfizer более чем шесть недель.

В такой ситуации возникает несколько проблем. «Защита организма от вируса может прекратить действовать через месяц после принятия первой дозы. В этом случае у вас будет плохо защищенная группа с высоким риском заболевания в период высокой распространенности вируса», – считает доцент кафедры биостатистики Флоридского университета Натали Дин. Вопрос, по ее мнению, состоит в том, лучше ли полностью защитить от коронавируса группы риска или оставить их с низким уровнем иммунитета к вирусу, но вакцинировать остальных граждан.

Дин добавила, что споры между учеными и отклонение от выверенных и установленных руководящих принципов снижают доверие к вакцинам. Неуверенность в отношении вакцин наблюдается и среди медицинских работников в Европе и США. В этих условиях важно «дать общественности понять, что над ней не экспериментируют», утверждает декан Йельской школы общественного здравоохранения Стэн Вермунд, который приводит аргументы в поддержку стратегии увеличения интервала между дозами. По его словам, вакцинация 1 млн человек одной дозой прививки с эффективностью 70–90% остановит госпитализацию и передачу инфекции с большей вероятностью, чем вакцинация 500 тыс. человек двумя дозами, эффективными на 95%.

Владимир Заболотских

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