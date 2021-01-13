Палестина зарегистрировала «Спутник V»

РФПИ объявил о регистрации вакцины «Спутник V» Минздравом Палестины в рамках ускоренной процедуры. Первая партия вакцины поступит в страну в течение месяца.

В Палестине зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V». Регистрация проводилась в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований в стране. По аналогичной процедуре вакцина «Спутник V» ранее была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии и Алжире, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Поставки «Спутник V» в Палестину намечены на I квартал этого года, первая партия вакцины поступит в государство в течение месяца. Поставки будут обеспечены благодаря международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.

10 января РФПИ сообщил о регистрации по ускоренной процедуре «Спутник V» Национальным агентством фармацевтической продукции Алжирской Народной Демократической Республики.

Первым зарубежным государством, официально зарегистрировавшим российскую вакцину «Спутник V» на своей территории, стала Белоруссия. В республике также будет налажено ее производство.

Елена Сидорова

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