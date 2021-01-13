Pfizer провела ребрендинг и сосредоточилась на другом направлении деятельности

Американская компания Pfizer представила новый дизайн, в который включен логотип, дизайн, цвета и шрифты. В компании заявляют, что обновленный бренд должен свидетельствовать о большем внимании Pfizer к науке и разработкам. В частности, поэтому новый логотип Pfizer напоминает спираль ДНК, вместо старого, отсылавшего к форме обычной таблетки. Новый слоган компании звучит как «Прорывы, которые меняют жизнь пациентов».

«Спустя 171 год мы вступаем в новую эру. Время особого внимания к науке и преданности пациентам. Pfizer больше не занимается только лечением болезней – мы лечим и предотвращаем их», – заявил по этому поводу президент и генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.

«Наша новая идентичность отражает достоинство истории Pfizer, новаторский дух и научную направленность, которые сегодня есть в компании», – заявила также исполнительный вице-президент и директор по корпоративным связям Pfizer Салли Зусман.

Pfizer стремится подчеркнуть свой переход из состояния огромной диверсифицированной корпорации к технологической компании, которая создает рецептурные лекарства и вакцины, которые предотвращают и лечат болезни, считает издание The Wall Street Journal.

По словам издания, на протяжении всей пандемии потребители испытывали больше положительных эмоций по отношению к фармацевтической промышленности и проявляли интерес к тому, как лекарства и вакцины попадают на рынок, что побудило фармацевтических гигантов продвигать свои корпоративные бренды и более открыто сообщать о своих внутренних процессах.

WSJ также приводит слова Салли Зусман, согласно которым в 2020 году в связи с пандемией Pfizer приостановила свои усилия по ребрендингу, чтобы сосредоточиться на корпоративном маркетинге и коммуникациях, а также на своей работе по производству и распространению вакцины.

Но в ноябре, когда вакцина Pfizer должна была получить разрешение от FDA, компания снова обратила свое внимание на ребрендинг, быстро завершив и представив логотип и новые маркетинговые материалы.

В декабре прошлого года стало известно, что Pfizer заключила соглашение о сотрудничестве с компанией Myovant Sciences, которая специализируется на женских болезнях и лечении рака простаты. Сумма сделки составила 4,2 млрд долл., она будет направлена на разработку и коммерциализацию лекарственного средства relugolix.

Николай Соколов

pharmvestnik