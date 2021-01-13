Pfizer заявил об эффективности вакцины против мутаций новых штаммов COVID-19

Согласно данным лабораторного исследования, проведенного Pfizer, вакцина от американского производителя эффективна против мутации в новом варианте COVID-19. Новый штамм коронавируса, который считается на 50–70% более заразным, чем ранее известные разновидности вируса, недавно был обнаружен в России.

Ученые Медицинского отделения Техасского университета и компания Pfizer провели совместное исследование вакцины американского производителя. Согласно данным этого испытания, опубликованным на портале bioRхiv, препарат эффективен против вируса с мутацией N501Y спайкового белка, который как минимум на 50% более заразен, чем известные ранее штаммы. Вирус с такой мутацией был изначально обнаружен в Великобритании и ЮАР и впоследствии распространился по многим другим странам, включая Россию.

В ходе исследования изучалась кровь людей, которые получили вакцину. Его результаты ограничены, поскольку оно не учитывает весь набор мутаций, обнаруженных в любом из новых вариантов COVID-19.

Один из ведущих ученых Pfizer Фил Дормитцер отмечает, что исследованная мутация N501Y может быть ответственна за повышенную трансмиссивность (передаваемость) нового штамма вируса. По его словам, вакцина показала высокую эффективность против этой мутации и ряда других мутаций, исследованных ранее. Однако, по мнению Дормитцера, беспокойство вызывает другая мутация, E484K, которая обнаружена в южноафриканском варианте нового штамма, сообщает Reuters.

Другие ученые также полагают, что вакцины могут быть неспособны защитить человека от новых штаммов, подобных южноафриканскому. Они планируют провести больше исследований и включить в них другие мутации, обнаруженные в вариантах коронавируса из Великобритании и ЮАР.

Доцент из Университета Рединга Саймон Кларк, занимающийся клеточной микробиологией, полагает, что, хотя оба варианта вируса имеют некоторые общие черты, тот, который был обнаружен в Южной Африке, «имеет ряд дополнительных мутаций», которые включали более обширные изменения в спайковом белке.

В декабре компания AstraZeneca также выразила надежду на то, что ее вакцина окажется эффективной против новых штаммов COVID-19. Представитель AstraZeneca сообщил, что разработанная компанией вакцина содержит в себе генетический материал спайкового белка вируса SARS-CoV-2, который не меняется в новом штамме. Соответственно, вакцина сохраняет способность защищать организм от инфекции.

Николай Соколов

pharmvestnik