Цена «Спинразы» в России составит 5 млн рублей за упаковку

Федеральная антимонопольная служба согласовала 31 декабря 2020 года предельную отпускную цену для нусинерсена – в размере 5 138 690,78 руб. за упаковку. Препарат используется для спинальной мышечной атрофии, его выпускает компания Biogen. Торговое наименование лекарства «Спинраза». Официальный поставщик препарата на территорию России – компания Janssen.

Нусинерсен с 2021 года входит в Перечень ЖНВЛП. Решение о включении препарата в список Комиссия по формированию лекарственных перечней Минздрава приняла в августе 2020 года. Тогда представитель производителя рассказал, что для России предложена самая низкая цена из референтной корзины по сравнению с другими странами.

Согласно данным AlphaRM, с января по ноябрь 2020 года сумма завершенных контрактов на поставку «Спинразы» составила 5,93 млрд руб. Средняя цена – 7,86 млн руб.

Спинальная мышечная атрофия вошла в проект списка заболеваний, лечение которых планируется обеспечить за счет средств фонда поддержки детей с редкими заболеваниями. В списке указано, что для больных СМА могут закупаться нусинерсен («Спинраза»), рисдиплам (ТН «Эврисди») и онасемноген абепарвовек (ТН «Золгенсма»). Также говорится, что в год необходимо 23 млрд руб. для обеспечения 890 больных СМА детей.

Елена Калиновская

pharmvestnik