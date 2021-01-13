Мантуров: вопрос маркировки медизделий прорабатывается

Минпромторг РФ прорабатывает вопрос о проведении эксперимента по маркировке медицинских изделий. В настоящее время производители в добровольном порядке маркируют кресла-коляски. Предполагается, что по завершении эксперимента в июне 2021 года Правительство РФ рассмотрит вопрос о введении обязательной процедуры.

«В первом квартале 2021 года внесем в правительство проект постановления о проведении эксперимента по маркировке биологически активных добавок к пище. Также прорабатывается вопрос проведения эксперимента по маркировке медицинских изделий», – сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью «Российской газете».

В настоящее время в России проводится эксперимент по маркировке технических средств реабилитации – механических и электрических кресел-колясок в целях «противодействия их незаконному производству». В Минтруде рассчитывают, что пилотный проект позволит повысить качество изделий, а также даст больше возможностей для контроля оборота технических средств реабилитации в России.

Оператором системы маркировки в обоих случаях выступает дочерняя структура ЦРПТ – ООО «Оператор-ЦРПТ». Доля в 25% ЦРПТ через АО «Концерн Автоматика» принадлежит ГК «Ростех», 50% – АО «Петер-сервис», входящему в состав USM Holdings Алишера Усманова, оставшиеся 25% – ООО «Элвис+ Групп» Александра Галицкого.

В сентябре 2020 года стало известно, что Правительство РФ рассматривает возможность распространения эксперимента по маркировке на медицинские изделия, среди потенциальной номенклатуры озвучивались компьютерные томографы, слуховые аппараты, коронарные стенты и подгузники.

Тогда предполагалось, что для двух последних видов МИ эксперимент по маркировке начнется с 1 февраля 2021 года. Систему мониторинга для них планировалась погрузить в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.