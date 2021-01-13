Минпромторг с 2022 года начнет штрафовать за недостижение доли госзакупок отечественных медизделий

Минюст РФ предложил внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ, предполагающие введение штрафа для должностных лиц за недостижение годовой минимальной доли закупок продукции из России и стран ЕЭАС, в том числе медицинских изделий, по 44-ФЗ. Санкция составит от 20 до 50 тысяч рублей, привлекать к ответственности и освобождать от нее при верификации обоснования о недостижении минимальной доли будет Минпромторг РФ. Минюст РФ предложил внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ, предполагающие введение штрафа для должностных лиц за недостижение годовой минимальной доли закупок продукции из России и стран ЕЭАС, в том числе медицинских изделий, по 44-ФЗ. Санкция составит от 20 до 50 тысяч рублей, привлекать к ответственности и освобождать от нее при верификации обоснования о недостижении минимальной доли будет Минпромторг РФ.

Поправки предполагается внести в ст. 7.30 КоАП РФ, регулирующую штрафные санкции за нарушения при госзакупках. В частности, для должностных лиц организаций предусматривается ответственность в виде штрафа от 20 до 50 тысяч рублей либо предупреждение.

Рассматривать протоколы будет Минпромторг РФ. При этом ведомство сможет освобождать от ответственности в случае, если будет удовлетворено представленным обоснованием о недостижении ежегодной минимальной доли закупок.

Предполагается, что поправки в случае одобрения начнут действовать через год, с 1 января 2022 года.

В июле 2020 года Владимир Путин подписал Закон о введении ежегодной минимальной доли закупок продукции из стран ЕАЭС на рынке госзаказа. Предполагается, что новация позволит увеличить закупки российской продукции, включая медоборудование производства предприятий оборонно-промышленного комплекса по программе диверсификации. Госзаказчики до 1 апреля каждого года будут обязаны опубликовать в Единой информационной системе в сфере закупок отчет о выполнении минимальной доли либо обоснование невозможности достижения квоты приобретения отечественных товаров.

В декабре 2020 года Правительство РФ утвердило минимальные квоты на госзакупки медицинских изделий из ЕАЭС по 44-ФЗ и 223-ФЗ по 32 и 20 наименованиям продукции – они составили от 9% до 90% и вступили в силу с 1 января 2021 года.

В перечень вошли томографы, рентгеновское оборудование, аппараты ИВЛ и УЗИ, шприцы-инъекторы, интраокулярные линзы, эндопротезы суставов, инвалидные коляски, ортезы, емкости для взятия, хранения и перевозки биологических проб, инкубаторы для новорожденных и другие медизделия.