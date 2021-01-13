Технология CRISPR вошла в программу фундаментальных научных исследований до 2030 года

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил Программу фундаментальных научных исследований на 2021–2030 годы с объемом финансирования более 2,1 трлн рублей. Среди медицинских направлений превалируют генетические технологии, в том числе упоминается метод редактирования генома CRISPR/Cas9. Его планируется применить для лечения нейробластомы. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил Программу фундаментальных научных исследований на 2021–2030 годы с объемом финансирования более 2,1 трлн рублей. Среди медицинских направлений превалируют генетические технологии, в том числе упоминается метод редактирования генома CRISPR/Cas9. Его планируется применить для лечения нейробластомы.

Среди источников финансирования проекта указаны две другие госпрограммы – «Научно-технологическое развитие России» и «Развитие здравоохранения». «Программа ориентирована на развитие всех направлений фундаментального научного знания, в том числе таких направлений, как компьютерные науки, нанотехнологии, клиническая и профилактическая медицина», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Значительное внимание в программе уделяется научным задачам и «ожидаемым прорывным результатам» в онкологии. На основе технологии CRISPR/Cas9, например, планируется создавать вирусные и невирусные генетические конструкции «для нокаута генов урокиназы и урокиназного рецептора в опухолевых клетках, в частности нейробластоме».

Метод основан на «разрезании» ДНК – Cas9-нуклеаза позволяет разделить обе цепочки ДНК в определенном месте. Затем концы этого «разреза» соединяются методом гомологической репарации с помощью материала второй хромосомы таким образом, чтобы исключить дефект, вызвавший заболевание. В 2020 году открывшие CRISPR/Cas9 ученые Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна получили Нобелевскую премию по химии.

К перспективным задачам относятся, согласно программе, разработка и создание диагностических тестов, основанных на идентификации и анализе циркулирующих опухолевых клеток и опухолевой ДНК в периферической крови, иными словами – жидкостной биопсии. Также планируется работать над молекулярным профилированием опухолей, в том числе обнаружением новых молекулярных детерминант-драйверных генов и маркеров метастазирования, а также изучать роль стволовых клеток и сигнальных путей, контролирующих метастатическую колонизацию опухолевыми клетками, нарушения в работе которых определяют прогрессирование опухоли.

Подчеркивается актуальность исследования механизмов развития лекарственной резистентности опухолей для последующей разработки иннновационных препаратов. «Одним из перспективных направлений современной фундаментальной онкологии является иммуноонкология, изучающая механизмы «ухода» опухоли от иммунологического «надзора», иммунологических чек-пойнтов. Результатом таких исследований должна стать разработка противоопухолевых вакцин нового поколения – Т-клеточных, неоантигенных вакцин», – говорится в программе.

Планируются также поиск перспективных мишеней для противоопухолевой терапии, разработка методов персонализированного лечения, в том числе с использованием методов ядерной медицины, эффективных способов доставки лекарственных препаратов в опухоли, определение генетических мутаций – маркеров предрасположенности к онкологическим заболеваниям с последующим созданием базы данных мутаций популяции, связанных с риском развития онкологических заболеваний, и реестра «пациентов» – носителей мутаций в России.

Также в программе обозначены планы по разработке вакцин, в том числе нового поколения (генно-инженерных технологий, методов обратной генетики и нанотехнологий), против туберкулеза, ВИЧ, гепатита В и С, гриппа, разработки в сфере трансплантологии, включая биоинженерию (создание биомедицинских клеточно- и тканеинженерных продуктов печени и хряща) и многие другие направления.