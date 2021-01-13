В Еврокомиссии рассказали о контакте с разработчиками «Спутника V» по сертификации препарата

Производитель российской вакцины от COVID-19 не запрашивал сертификацию своего препарата в ЕС, заявили в Еврокомиссии. Тем не менее в ЕК отметили, что европейский медицинский регулятор поддерживает контакты с российской компанией.

Производитель российской вакцины от COVID-19 не запрашивал разрешения на сертификацию препарата в Евросоюзе. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер, отвечая на вопрос о том, ведет ли Евросоюз переговоры с российскими производителями по поводу использования «Спутника V» в ЕС.

«Между компанией [производителем «Спутника V»] и EMA ведутся переговоры. Компания еще не подала запрос на условное регистрационное удостоверение. Но EMA находится в контакте и ведет предварительные переговоры с российским разработчиком», — заявил Кеерсмакер.

В ноябре прошлого года Еврокомиссия прояснила ситуацию с вакциной «Спутник V» и Венгрией, которая планировала закупить препарат. По словам Стефана де Кеерсмакера, страны, состоящие в Евросоюзе, могут в индивидуальном порядке выдавать одобрение и распространять вакцины от COVID-19, которые ЕС не закупает централизованно.

«Существует специальная процедура срочного одобрения, она является официальной и ею могут пользоваться страны Европы. Но она остается на полной ответственности стран — членов ЕС, которые ее используют, а также накладывает на них обязательства», — отметил он.

При этом «вакцина не может распространяться где-либо еще в Европейском союзе», добавил представитель ЕК Эрик Мамер. По его словам, такой режим одобрения ограничивает географию распространения вакцины границами государства, которое выдало препарату разрешение.

В декабре прошлого года также сообщалось, что Венгрия намерена отказаться от российской вакцины из-за «недостаточных мощностей производства». Однако РФПИ опроверг эти сведения, заявив, что первая партия будет поставлена в страну в январе — марте 2021 года, передает Интерфакс.

Николай Соколов

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