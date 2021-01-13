BeiGene продала Novartis права на препарат против раковых опухолей

Novartis приобрел у китайской BeiGene права на противоопухолевый препарат тислелизумаб (tislelizumab) за 650 млн долл. Швейцарская компания сможет заниматься и коммерциализацией лекарственного средства на территории десяти стран мира.

Швейцарский фармацевтический производитель Novartis подписал с китайской биотехнологической компанией BeiGene стратегическое соглашение о получении прав на препарат тислелизумаб (tislelizumab), предназначенный для борьбы с солидными раковыми опухолями.

В рамках сделки китайская фирма получит от Novartis 650 млн долл., около 1,3 млрд долл. при получении одобрения на применение лекарственного средства от регуляторов, до 250 млн долл. в случае достижения обговоренных показателей продаж и роялти от будущих продаж за пределами Китая.

Novartis приобретет права на разработку и коммерциализацию тислелизумаба в России, Японии, США, Канаде, Мексике, Великобритании, Норвегии, Швейцарии, Исландии, Лихтенштейне. При этом BeiGene сохранит право на дальнейшую разработку и коммерческую реализацию тислелизумаба в Китае, где препарат уже был одобрен для лечения классической лимфомы Ходжкина (КЛХ) и метастатической уротелиальной карциномы. Кроме того, BeiGene подала заявки в местный регулятор на получение разрешения на использование препарата в качестве первой линии лечения прогрессирующего плоскоклеточного и неклеточного немелкоклеточного рака легких (НМРЛ) в сочетании с химиотерапией, а также в качестве средства для борьбы с нерезектабельной гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК).

В настоящее время проводятся 15 клинический испытаний тислелизумаба с участием 7700 человек. Проверяется способность препарата в сочетании с различными терапиями противостоять НМРЛ, ГЦК, плоскоклеточному раку пищевода, раку желудка и раку носоглотки. Компании планируют подать новые заявки на одобрение препарата уже в этом году.

По условиям BeiGene профинансирует текущие клинические испытания тислелизумаба, а Novartis финансово обеспечит проведение регистрационных, промежуточных и постмаркетинговых исследований.

Помимо этого швейцарская компания исследует своей препарат руксолитиниб, предназначенный для борьбы с тяжелой формы COVID-19, однако лекарственное средство потерпело неудачу в III фазе клинических испытаний.

Тислелизумаб – это монолокнональное антитело, ингибирующее белок PD-1, известный также как рецептор программируемой смерти-1, который играет значительную роль в регуляции иммунной системы. Предотвращение действия этого белка необходимо для остановки аутоиммунных процессов в организме. Препарат разработан для уменьшения связи с Fc- gamma рецепторами.

Фото: facebook.com/novartis

Владимир Заболотских

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