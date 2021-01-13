Регионы получили более 10 млрд рублей на лекарства для пациентов с болезнями сердца и сосудов

Более 10 млрд руб. выделено регионам России в 2021 году из федерального бюджета для обеспечения лекарствами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Все средства доведены в полном объеме, сообщил во вторник министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Регионам из федерального бюджета выделено более 10 млрд рублей на бесплатное лекарственное обеспечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в 2021 году. Соглашения со всеми субъектами заключены, средства до них доведены в полном объеме. Программа обеспечения бесплатными лекарствами пациентов, перенесших инфаркты, инсульты и ряд сердечно-сосудистых вмешательств, показала свою эффективность, поскольку повышает приверженность пациентов терапии и реально помогает нам спасти тысячи жизней», — сказал министр на селекторном совещании с регионами (цитата по ТАСС).

Программа предполагает бесплатное обеспечение амбулаторных пациентов, перенесших острое нарушения мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также аортокоронарное шунтирование, ангиопластику коронарных артерий со стентированием, катетерную абляцию, лекарственными препаратами 23 международных непатентованных наименований (МНН). Перечень лекарств утвержден приказом Минздрава № 1н от 09.01.2020.

По итогам 2020 года программа была признана эффективной и Постановлением Правительства № 2081 от 11.12.2020 была продлена на 2021-2023 годы.

Елена Сидорова

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